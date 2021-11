Kilos de marijuana, armes à feu : le bilan de la perquisition des Boixos Nois à Barcelone

#FCB La Policía Nacional ha detenido a un total de 14 miembros de los Boixos Nois, considerados los "más violentos" https://t.co/4y6WrTgwhC — Diario SPORT (@sport) November 25, 2021

Mais ils voulaient faire fumer des éléphants ?Dix-huit maisons perquisitionnées en plus des locaux du groupe, sept membres des « Boixos Nois » (frange radicale de supporters barcelonais, identifiée comme proche du néonazisme il y a quelques années ) en prison, et un sacré butin désormais dans les mains de la police espagnole : voilà à quoi ressemble l’opération orchestrée par le tribunal de Sabadell, qui a rendu un premier verdict ce jeudi 25 novembre.Au total, quatorze membres des Boixos Nois seraient accusés de délits graves de trafic de drogue, d'exploitation sexuelle de femmes, de détention illégale d'armes et de blanchiment d'argent, rapporte la presse espagnole. Et pour prouver leur innocence, les supportersvont avoir bien du mal à se défendre. Les agents ont effectivement saisi 42 kilos de marijuana sous forme de bourgeons, 5000 plants de cannabis, 27 véhicules, dix armes à feu et diverses substances illicites. Il y en a pour un paquet d’oseille. Et d’ailleurs, plus de vingt comptes bancaires ont été bloqués, en plus des 300 000 euros retrouvés en liquide dans les locaux du club de supporter...Il y a de quoi sauver les caisses du Barça avec tout ça, non ?