Killer Mbappé

Il va encore falloir sortir le dictionnaire pour y piocher des superlatifs. Car si la victoire de l'équipe de France est d'abord collective, Kylian Mbappé a poinçonné lui-même toutes les cartes d'embarquement des joueurs argentins avant de fermer la porte de l'avion qui les renvoie à Buenos Aires. Et bon vol !

Par Alexandre Doskov, à la Kazan Arena

Kylian Mbappé est devenu le plus jeune ceci, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune cela... Depuis deux ans, les auteurs de la rubrique sport du Guinness World Records ont un métier facile, et se contentent de faire des CTRL+C/CTRL+V pour tartiner leurs pages. Mais ce soir, ils pourront se reposer et profiter de leur samedi soir en famille. Pourquoi ? Tout simplement parce que Kyky n'est pas le plus jeune joueur à marquer un doublé dans un match à élimination directe en Coupe du monde. Le trône reste chasse gardée de Pelé, un homme qui s'y sent tellement bien qu'il en a tiré son surnom, « le Roi » . Mais vu le match gargantuesque que vient de livrer Mbappé, laisser le record à un autre revient à peu près à laisser un pourboire au serveur en quittant la table après avoir vidé tout le garde-manger du restaurant.Et comme la buvette du jour était uneargentine, le numéro 10 de l'équipe de France s'en est donné à coeur joie avant d'aller mater les cinq dernières minutes sur le banc, repu, le bavoir plein de jus de grillades, la bouche entrouverte. Du côté des chiffres, il y a un doublé contre l'Argentine, quelques jours après avoir marqué son premier but en Coupe du monde face au Pérou. Mbappé ne sait marquer que face à des équipes sud-américaines ? Pas de soucis, la France pourrait retrouver l'Uruguay en quarts de finale, puis le Brésil en demies. Et en cochant les entailles dans la crosse de son colt, s'il s'amuse à calculer le nombre de cartouches dont il a eu besoin pour dézinguer des gardiens, Mbappé s'apercevra qu'il a planté trois fois en cinq tirs cadrés depuis que le Mondial a commencé.Dans cette Kazan Arena que les Bleus connaissaient pour y avoir joué leur premier match face aux Australiens il y a deux semaines, Mbappé a lancé la machine par une petite série de dribbles. Juste histoire de prendre la température, et de se rendre compte que Mascherano avançait bien dans son CAP boucherie. Le coup franc qui a suivi, frappé par Griezmann, s'était écrasé sur la barre d'Armani. Deux minutes plus tard, il attrape le témoin du relais et part comme un déjanté en laissant de la pelouse brûlée derrière lui, et provoque le péno qui conduit à l'ouverture du score. Pas rassasié, il amène un nouveau coup franc à l'entrée de la surface un peu plus tard. La vingtième minute sonne à peine à la porte, et Mbappé a déjà offert trois coups de pied arrêtés ultra-dangereux aux siens. Ce qu'on peut appeler un bon début. Mais la folie est devenue absolument furieuse quand les Bleus, tenus en échec 2-2 par les Argentins, en avaient le plus besoin.Il y a d'abord eu ce mouvement hyper osé, hyper habile, hyper rapide, pour claquer le but du 3-2. Puis cette action terminée comme à l'entraînement pour enfoncer le clou. À peine remis d'une fin de match insoutenable pour qui est familier avec le concept d'avoir des émotions, Kylian Mbappé emballait le tout avec cette phrase simple : «» Une promesse de campagne pompée sans vergogne sur le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais comme ce dernier avait remporté les clés du château, fermons les yeux. Et au-delà des courses, des buts et du voyage au bout de la dinguerie qu'il a offerts, en étant remplacé à la 89, Mbappé a surtout permis à Florian Thauvin de jouer quelques minutes en Coupe du monde. Sans doute sa plus belle action du match.