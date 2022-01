Kieran Trippier débarque à Newcastle

"It's an honour for me to be here." — Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022

GJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Recruté à prix d'or noir.On connaît le nom de la première recrue de Newcastle nouvelle version. L'arrivée du latéral de l’Atlético de Madrid Kieran Trippier vers Newcastle a été officialisée ce vendredi. Depuis l’annonce du rachat par un fonds d’investissement saoudien en octobre , lesattendaient le mercato hivernal pour se renforcer. Cela commence avec la signature de l’international anglais de 31 ans qui s’est engagé pour deux ans et demi, moyennant 14 millions d’euros. Après deux ans et demi en Espagne, le finaliste du dernier Euro rentre à la maison, où il a déjà porté les couleurs de Barnsley, Burnley et Tottenham, après sa formation à Manchester City.En début de semaine, l’entraîneur de l’Atlético Diego Simeone confiait son envie de conserver Trippier jusqu’à la fin de la saison, mais le joueur de 31 ans avait déjà pris sa décision., a déclaré Trippier à son arrivée. Selon Sky Sports , les nouveaux propriétaires aimeraient encore recruter trois joueurs de plus pour se renforcer en vue de la lutte pour le maintien.Il va lui en falloir dans les tripes pour sauver le club.