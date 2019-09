Very good Trip'

Débarqué cet été à l'Atlético avec quelques doutes, Kieran Trippier s'est imposé en quelques matchs à peine comme un remplaçant parfait à Juanfran, parti à São Paulo. Mieux : à Madrid, l'Anglais fait mûrir son jeu.

L'hélisurface parfaite

« Ici, tout est immense »

Arme offensive, bloc plus équilibré

Ci-dessus, les zones où Kieran Trippier a touché le ballon lors d’Atlético-Celta Vigo (0-0).

Confirmation de ce que Trippier expliquait récemment : ses montées sont couvertes automatiquement par les milieux axiaux de l’Atlético, ici Saul et Héctor Herrera.

D’abord, le pot d’accueil. Soit, un tête à tête avec un mythe : Oscar Ortega, 61 ans, un peu moins de huit ans de service dans le staff de l’Atlético et une tronche à jouer les sosies de Jim Broadbent. Ortega, un nom qui suffit à faire flipper, l’homme ayant la réputation de pousser les hommes jusqu’à l’épuisement extrême, voire carrément au vomi. Peut-être avant tout car c’est ce que l’Uruguayen s’impose. La preuve : l’histoire raconte qu’au matin de la finale de Ligue des champions 2016, le préparateur physique desavait enchaîné les tours de terrain, en solitaire, dans un San Siro vide, pendant un très long moment. L’histoire veut, surtout, qu’Oscar Ortega soit la première personne présentée aux recrues. Cet été, João Félix y a eu le droit, Kieran Trippier aussi, dix minutes seulement après l’annonce de son arrivée à Madrid. Voilà la première chose qui a été demandée à l’international anglais : s’enfiler des 50 mètres, sur un dénivelé positif (30%). Bienvenue à l’Atlético, bonhomme, le même Atlético que Trippier a parfaitement cerné au moment de prendre pour la première fois la parole face à la presse en juillet : «» Et c’est ce que Kieran Trippier voulait : tester ses limites.Mais pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Première chose : Tottenham ne voulait plus vraiment de lui, ou du moins ne lui a pas fait sentir l’inverse. Voilà ce qu’en a dit l’intéressé il y a quelques semaines : «» Piqué et pointé du doigt, Mauricio Pochettino n’a pas tardé à se défendre : «"Coach, j’aimerais que vous acceptiez l’offre de l’Atlético."» Peu importe où se situe la vérité, Kieran Trippier avait besoin d’autre chose, d’un nouveau défi, d’une nouvelle plate-forme pour grandir après une dernière saison moyenne dans le 4-2-3-1 des. L’Anglais avait surtout besoin de devenir «» -et donc un footballeur plus complet- afin de retrouver sa place en sélection. Alors, celui qui fût révélé par Sean Dyche à Burnley a eu Gareth Southgate quarante minutes durant au téléphone au printemps dernier. Feu vert du sélectionneur : l’Atlético, en pleine reconstruction de sa défense après les départs de trois titulaires (Godin, Juanfran, Filipe Luis), était l’hélisurface parfaite.Deuxième chose : Trippier était fait, stylistiquement, pour l’Atlético. Et, en 540 minutes avec les(cinq matchs de Liga, un match de C1), le latéral a déjà fait grosse impression. Offensivement, il est déjà devenu une arme précieuse pour Simeone, un type capable d’enchaîner les efforts et dont les chiffres claquent : Kieran Trippier est pour le moment le meilleur centreur de l’effectif -au point que la presse espagnole ne vienne à son tour marcher sur les dires de Jim Cassel, ancien boss de l’académie de Manchester City, où Trippier a joué entre 1999 et 2010, qui estimait que l’Angleterre tenait avec son ex-poulain son «» - mais aussi le joueur de l’Atlético qui affiche la troisième meilleur moyenne en terme de passes clés par match (1,8). Du Trippier pur. Encore ? Oui, le natif de Bury, deuxième joueur anglais de l’histoire de l’Atlético après un certain Drinkwater qui était venu mettre 10 buts en trois matchs pour le club lors de la saison 1923-1924, a également été décisif lors de la réception de la Juve (2-2) en Ligue des champions en lâchant un corner précieux sur la tête de Héctor Herrera. Son ressenti : «» Au moment de son départ pour l’Espagne, certaines voix s’inquiétaient pourtant de ne plus le voir dépasser la ligne et imaginaient qu’il allait finir frustrer en Liga, castré offensivement et qu’il ne se retrouverait pas dans le football de Simeone. Un peu plus de deux mois plus tard, tout ça a été éclaté.Parce que Diego Simeone laisse Trippier s’exprimer et l’a déjà fait progresser défensivement grâce aux nombreuses séances réalisées avec son diable d’assistant, German Burgos, qui a pris l’Anglais en individuel dès le premier jour, tout comme Renan Lodi, l’autre renfort défensif majeur de l’été. «, expliquait Kieran Trippier il y a quelques semaines.» Parce que dire, aussi, que le Cholo restreint ses latéraux est également une contre-vérité, ce que prouve notamment lamoyenne d’un Santiago Arias la saison dernière.En moyenne, Arias et Juanfran, les deux latéraux droits d’Atlético la saison dernière, ont même passé plus de temps que Trippier dans la moitié de terrain adverse lors de l’exercice 2018-2019. Dans ce cadre, voir l’Anglais s’adapter au 4-4-2 de Diego Simeone n’est pas une surprise, ce dernier possédant une moyenne de centres réussis supérieure à celle des deux précédents cités (de plus, il a maintenant deux attaquants à pourvoir, et non le seul Harry Kane) et évoluant désormais au coeur d’un bloc davantage disposé à couvrir ses montées.Depuis son arrivée en Espagne, Kieran Trippier avance, et vite : il s’est mis à l’espagnol, n’a presque plus besoin du traducteur improvisé qu’était Alvaro Morata, et a déjà glissé les supporters du Wanda Metropolitano dans son short. Le derby du week-end, face à un Real leader invaincu mais détruit (3-7) par son ennemi durant l’été lors d’un amical qui n’en était pas vraiment un, est le moment parfait pour compléter l’atterrissage et lever un toast. Mais aussi pour mesurer la bonne adaptation du format de poche.