Khazri le facteur X

Wahbi Khazri est arrivé en guest-star cet été à Saint-Étienne pour 7 millions d’euros (sans compter les bonus). L’attaquant tunisien rend plutôt de bonnes copies et son association avec Rémy Cabella a déjà fait quelques étincelles. Serait-ce la vraie bonne recrue qui pourrait faire passer un cap aux Verts ?

Des débuts prometteurs

Un duo avec Cabella à parfaire

? Wahbi #Khazri est passé tout près d'un but incroyable ! pic.twitter.com/i3WiXx0o9B — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 4 septembre 2018

Nous sommes mi-juillet, les supporters stéphanois peuvent exulter. Le bon coup du mercato est là : Wahbi Khazri passe de la Bretagne au Forez pour quelque 7 millions d'euros et un contrat de quatre ans. Quelques mois auparavant, les Verts nageaient pourtant en plein marasme au point de flirter avec la zone de relégation. Avec deux sessions de mercato réussies (Debuchy, Subotić, Salibur, M'Vila, Kolodziejczak, Cabella et Khazri notamment) et un coach compétent arrivé en hiver, l'ASSE s'est relancée et peut voir la vie en rose. Et compter sur un bon Khazri.Depuis le début de la saison, l’ancien Rennais a été placé trois fois en numéro 10 par Jean-Louis Gasset , et une fois sur le côté droit (à Montpellier). De bonnes performances à chaque fois sauf la dernière à Geoffroy-Guichard contre Amiens (0-0). Sa seule prestation en dessous de la moyenne. L’international tunisien (25 sélections) a inscrit un but contre Guingamp en ouverture (2-1) d'une belle reprise de volée. Sur son positionnement, le joueur de 27 ans explique : «» L’attaquant n’est cependant pas faiseur de miracles : l’ASSE a démarré par une victoire et trois nuls et pointe à la neuvième place.Khazri apporte en réalité ce qu'il sait faire : de la vitesse, de la percussion, sa capacité de dribble, des frappes de loin et une volonté sans faille. L'Ajaccien de naissance ne ménage pas ses efforts et est au four et au moulin. Un peu comme un Blaise Matuidi . Frédéric Paquet, directeur général du club, s'enthousiasmait au moment de sa signature : «L’autre recrue phare du mercato stéphanois, c’est Rémy Cabella . L’ancien Marseillais, prêté la saison passée à Sainté, a été définitivement acheté (5 millions d’euros) cet été. Sur le papier, le duo avec Khazri semble prometteur, mais en pratique il manque d’automatismes, comme le soulignait Gasset en conférence de presse jeudi : «Un constat partagé par l'ancien Bordelais et qui se généralise au secteur offensif (seulement trois buts inscrits en quatre matchs) : «» Pour le choc face à Paris, il faudra peut-être faire une croix sur l'apport de Cabella puisqu'il est incertain ( «» ) d'après son entraîneur. À Khazri, alors, d'endosser le rôle du héros.