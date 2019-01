Khazri assomme Marseille

Coup de massue dans le Chaudron : Marseille s'incline face à Saint-Étienne grâce à un doublé de son homme idoine, Wahbi Khazri. Le constat est là : l'OM s'enfonce dans la crise pendant que les Verts montent sur le podium.

Saint-Étienne (3-4-1-2) : Ruffier - Subotić, Perrin, Kolodziejczak - Cabella, Selnæs, Monnet-Paquet, M'Vila - Silva (Salibur, 75e) - Diony (Hamouma, 65e), Khazri (Polomat, 87e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Olympique de Marseille (5-3-2) : Mandanda - Amavi, Kamara, Rolando, Sarr, Gustavo (Radonjić, 87e) - Sanson (Germain, 87e), Strootman, Lopez - Thauvin, Ocampos (Njie, 85e). Entraîneur : Rudi Garcia

Quelle fin de match ! Une pile de vingt matelas et vingt édredons en plumes d'eider n'avaient pas suffi à la Princesse au Petit Pois pour passer une bonne nuit, alors que penser de celle à venir pour Rudi Garcia ? Héros de la soirée stéphanoise après un doublé inscrit – il faut le dire – un peu contre le cours du jeu, Wahbi Khazri va longtemps faire cauchemarder ses adversaires du soir. Et si un petit légume vert avait suffi à pourrir la nuit d'une belle dame, 1,82 m de talent peut potentiellement faire beaucoup, beaucoup plus de dégâts sur le Vieux-Port.Qu’est-ce qui différencie une allergie d’une intolérance ? Britney Spears, pour entrer dans le concret, est allergique aux piqûres d’abeille. Un mouvement brusque dans les jardins du Luxembourg , et la voilà en route pour l’hôpital Lariboisière, le constat tenant également pour Serena Williams avec les arachides, et Lionel Richie le lactose. L’ Olympique de Marseille , lui, est intolérant à ses attaquants. Ou se porte en tout cas mieux sans, au regard de la confiance une nouvelle fois accordée par Garcia à Ocampos et Thauvin sur le front de l’attaque à Geoffroy-Guichard, alors que Germain squatte le banc et que Mitroglou, lui, n’a même pas fait le déplacement dans le chaudron. La marmite a pourtant belle senteur : en cas de victoire, Saint-Étienne peut monter sur le podium, grâce au nul concédé par Lyon à Toulouse (2-2).Sur le terrain, l’intolérance a pourtant du bon : l’OM joue au football, pour de vrai, se crée des occasions, pour de vrai, et prend même l’avantage, pour de vrai. Thauvin s’était essayé au coup de casque (sans succès, 9), Strootman lui succède, concrétisant un vrai temps fort olympien (1-0, 17). En face, Diony joue le rôle du vinaigre sur un amour de ballon huilé dans sa course par Khazri. La tête de l’un ne peut visiblement pas se mélanger avec le cuir de l’autre, et voilà la plus grosse occasion des Verts versée dans l’évier (12). La suite ? Une réelle sensation de maîtrise marseillaise, et notamment au milieu de terrain, où Lopez et Sanson rayonnent comme le soleil mastoc des. La plus belle première période du club depuis un bon bout de temps. Imaginez, un attaquant en confiance à la pointe de cela...... comme Wahbi Khazri , tiens, pourquoi pas ? Onzième but de la saison (son record en L1), penalty lui-même provoqué, lui-même tiré. Marseille , revenu des vestiaires avec d’aussi bonnes intentions que celles qui avaient précédé la pause, vient de se faire avoir en contre-attaque comme on fait bouffer des frites de panais aux enfants lachanophobes : en les piégeant. Khazri se fait crocheter par Mandanda, est d’abord sifflé hors jeu, puis la VAR intervient pour valider le penalty (1-1, 58). Bonne nouvelle pour le spectateur lambda, puisque ces derniers temps, l’état d’esprit des Olympiens se hisserait presque à la hauteur de leur talent balle au pied. Thauvin, attaquant parfait, multiplie les frappes et les tentatives stoppées par Ruffier (54, 60, 61, 70).Une vraie piste de réflexion pour la suite. «» , aime à répéter Jean-Louis Gasset . Son homologue du soir en a, depuis deux matchs, la meilleure des preuves. Une prise de conscience qui nécessitera un peu plus de pratique, et surtout un peu plus de sang-froid : alors qu'Ocampos avait la balle de la victoire au bout du pied droit, Ruffier s'interpose et laisse les siens dans le match (81). Avant la mine en pleine lucarne d'un petit pois, saleté de légume collé dans les gorges marseillaises (2-1, 88). Une certitude : si Marseille est intolérant envers ses attaquants, le club vient d'apprendre ce soir qu'il était allergique à Wahbi Khazri . Atchoum.