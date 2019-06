Shaw, sur un coup de tête

Avant de rejoindre Bordeaux, avec qui elle s'est engagée vendredi, Khadija "Bunny" Shaw s’apprête à affronter le Brésil lundi pour ce qui sera le premier match de l'histoire de la Jamaïque en Coupe du monde. Un aboutissement pour cette attaquante qui a surmonté de nombreuses épreuves.



Brésil Jamaïque Groupe C Coupe du monde féminine Diffusion sur

Interdite de ballon rond

L’envie d’abandonner

Par Cindy Jaury

Propos de Brian Pensky recueillis par CJ.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il faut parfois du temps pour réaliser ce qu’il vient de se passer. Quitter le terrain, les célébrations, et prendre du recul. Ou reprendre ses cours à l’université du Tennessee, comme Khadija Shaw. «, se marre Brian Pensky, coach de l’équipe de soccer féminine des Tennessee Volunteers."Je n’y crois pas, coach. Je n’y crois pas. La Coupe du monde ! Je n’y crois pas !" » Octobre 2018, l’équipe féminine de Jamaïque vient d’empocher le premier ticket mondial de son histoire contre le Panama au terme d’une soirée éprouvante. L’ouverture du score de Shaw – de la tête, l’un de ses points forts – n’aura pas suffi à éviter la redoutée séance de tirs au but. Pas de quoi arrêter les(2-2, 2-4 aux t.a.b.). «, embraye Pensky.» Pourtant, les voici prêtes à affronter le Brésil, lundi, à Grenoble. Avec en chef de file Khadija "Bunny" Shaw, 22 ans, 19 pions en douze apparitions pendant la phase de qualification et un statut de meilleure buteuse à la clé.C’est à Spanish Town, ville de Jamaïque où la corruption et la violence bouleversent la vie locale, que Shaw grandit. Ses frères tapent le cuir dans la rue ou au terrain du coin, quand la gamine s’en voit interdire la pratique par une mère inquiète. Jusqu’à ce que Bunny – un surnom attribué par son frère Kentardo à cause de son amour inégalé pour les carottes – arrive à convaincre l'un de ses frangins de lui apprendre le jeu. Tout s’enchaîne. Vers douze ans, elle est remarquée par la Fédération de Jamaïque de football et intègre les équipes de jeunes du pays. «"OK, va jouer ! Va sur le terrain !" » , racontait la joueuse dans les colonnes du Guardian en décembre dernier . Elle décide ensuite de partir aux États-Unis, aidée d’une bourse, et enfile pendant deux ans la tunique de l’Eastern Florida State College.C’est là que Brian Pensky la découvre, puis la recrute pour les deux années à venir. «, se remémore son coach.» Sa grande taille (1,80m) lui permet de dominer la plupart de ses adversaires, ce qui fait d’elle une joueuse de tête redoutable. Pensky : «Reste qu’elle a encore de nombreuses choses à apprendre sur son nouveau rôle et la façon dont un véritable renard se comporte. «, analyse le coach.» Cette soif de réussite, elle la tient surtout de son histoire personnelle. Cette «» (Pensky) a perdu quatre frères, dont trois à cause de la violence des gangs, puis deux neveux. «, juge-t-elle."Non, tu dois rester ! Tu dois améliorer les choses pour toi et pour nous.""OK, respire un bon coup." »Son diplôme de communication en poche, Khadija Shaw va maintenant se poser dans l’Hexagone. Pour le Mondial, bien sûr, mais aussi pour découvrir le monde professionnel avec les Girondins de Bordeaux. «, observe Pensky.» Il sourit : «» Peut-être assise sur le canapé dans le bureau d’un coach, à apprécier d’autres réalisations un temps inimaginables.