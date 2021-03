Keylor Navas perd son procès en diffamation

1

AB

Indemnisés, mais pas innocentés.Ce vendredi, Keylor Navas a perdu son procès en diffamation contre Eduardo Li, l’ancien président de la Fédération costaricienne de football. Pour rappel, le dirigeant accuse le gardien de but et ses coéquipiers, Bryan Ruiz et Celso Borges, d’avoir menacé de perdre trois matchs consécutifs en 2014 afin d’activer une clause dans le contrat du sélectionneur Jorge Luis Pinto et de le faire limoger.Une accusation longtemps réfutée par le portier du PSG, qui a malheureusement vu son procès pour diffamation échouer. En compensation et à titre de dommages et intérêts civils, les trois hommes ont été indemnisés pour 4 250 euros (5 000 dollars). Une décision assez particulière, d’autant plus que le tribunal de San José suspecte à son tour Eduardo Li de mensonge puisque Jorge Luis Pinto affirme que la fameuse clause de son contrat n'existait pas.Il va falloir une nouvelle parade pour sortir de ce pétrin.