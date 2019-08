Zohi, les jolies colonies de vacances

Cinquième dans la hiérarchie des attaquants du Racing, Kévin Zohi profite de l’été et de l'aventure européenne de sa clique pour trouver sa véritable place dans l’effectif de Thierry Laurey. Auteur du but de la qualification contre Plovdiv, l’Ivoiro-Malien a une nouvelle fois été décisif lors du match aller contre l’Eintracht Francfort (1-0). Suffisant pour être plus qu’un saisonnier ?

Par Mathieu Rollinger

À la veille de retrouver l’Eintracht en Allemagne, Thierry Laurey ne se privait pas de rappeler une nouvelle fois le projet de l’été. «, déroulait ainsi le dirlo strasbourgeois, mercredi, à Francfort.» L'entraîneur alsacien le sait très bien, et encore plus depuis le match aller remporté face au finaliste de la dernière édition : il a l’équipe qu’il faut pour faire passer les meilleures des vacances du monde à son club et surtout à ses supporters, huit ans après la relégation en CFA. «» , ajoute-t-il. Mais, si l’entraîneur peut aujourd’hui aborder ce retour avec un peu de confiance, c’est aussi parce que l'un de ses gars, chargé de l’animation offensive, a profité de l'aventure pour affirmer son autorité : Kevin Lucien Zohi.Un type qui a roulé sa bosse dans les parties de chaises musicales pour s’offrir le droit de mener les veillées à la Meinau. Car avant l’été, le jeune attaquant de 22 ans devait se contenter des miettes laissées par Ludovic Ajorque, Lebo Mothiba, Nuno Da Costa et Adrien Thomasson, les quatre bonhommes se partageant les deux places d’avant-centre dans le 3-5-2 préférentiel de Thierry Laurey. L’an dernier, l’Ivoiro-Malien n’a participé qu’à vingt matchs de Ligue 1, dont six titularisations, en étant souvent aligné sur un côté pour un bilan d'un seul pion (face à Guingamp, 1-1). Mais c’est peut-être cette discrétion qui lui a finalement permis de surprendre son monde et ses adversaires en ce mois d'août. Lebo Mothiba revenu tardivement après la CAN, Zohi a grimpé dans la hiérarchie et s’est vu offrir deux titularisations en Ligue Europa, pour deux buts primordiaux : un premier d’un tir croisé contre Plovdiv pour une victoire 1-0, le second face à Francfort en se faufilant malicieusement sur un corner pour une nouvelle victoire 1-0.Sortir de sa boîte à ce moment précis relèverait du génie de management de la part de Thierry Laurey. Chose balayée par celui-ci, avec son ton railleur habituel. «» , vannait-il avant de reprendre plus sérieusement : «» Les Allemands s’étaient effectivement focalisés sur la tour Ludovic Ajorque, joueur qu’ils convoitaient il y a quelques semaines encore. C’est finalement Zohi et son mètre 77, bien que pisté un temps par Fribourg, qui a surpris les coéquipiers de Kevin Trapp. Un acte de naissance aux yeux du grand public qui signifie aussi que le gamin est enfin arrivé à maturité.Né à Lopou en Côte d’Ivoire, pays de son père, Kévin Zohi a mis les voiles à 12 ans vers le pays de sa mère, le Mali. C'est là-bas qu'il intègre le centre de l’académie de Jean-Marc Guillou, à Bamako. En plus d’y rencontrer Yves Bissouma, l'un de ses meilleurs ami (lui aussi détenteur des deux passeports), ce pur meneur de jeu se fait rapidement un nom sous les couleurs blanche et noire du Real de Bamako, mais chope aussi un surnom dans l'histoire : «» . Une maîtrise qui ne convaincra pourtant ni Nice, ni Angers, lors de ses essais. C’est en Alsace qu’il s’établit finalement en 2017, d'abord avec l’équipe réserve du Racing. Après 13 buts en 24 matchs de National 3, il est autorisé à passer dans la classe supérieure avec les pros, en toute discrétion. Alors que s’est-il passé ces dernières semaines pour accomplir une telle transformation ? «, confirmait récemment François Keller, le directeur du centre de formation alsacien, dans les colonnes de» Préservé lors des matchs de Ligue 1, comme s'il était lestrasbourgeois attitré en Europe, Kévin Zohi a plus intérêt que d'autres à ce que l'aventure européenne se prolonge. Chiche ?