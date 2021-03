Kevin Volland : « Je veux montrer mon meilleur visage à Monaco »

AD

L'Allemand Volland.Arrivé début septembre sur le Rocher en provenance du Bayer Leverkusen pour quinze millions d'euros, Kevin Volland est aujourd'hui le troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec treize réalisations, à égalité avec Boulaye Dia et son coéquipier Wissam Ben Yedder. En plus d'avoir retrouvé Niko Kovač et sonqu'il affrontait autrefois lors de Leverkusen-Francfort, l'attaquant de 28 ans a pu s'apercevoir des différences entre les championnats français et allemand., a expliqué Kevin Volland dans un entretien àAprès une, l'international allemand semble plus épanoui dans sa nouvelle équipe., regrette le joueur de l'ASM.Pas de pression non plus dans la course au podium.