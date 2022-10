Kevin Spadanuda, de bas en dos

Débarqué l'été dernier à Ajaccio, Kevin Spadanuda n'est pas du genre à renoncer. En 2016, à tout juste 19 printemps, des douleurs au dos le forcent à mettre sa carrière sur pause. Temporairement ou définitivement, à l’époque personne ne lui apporte la réponse. Six ans plus tard, après être reparti du bas de l'échelle et s'être délesté de ses problèmes, il déboule en Ligue 1 en provenance de D2 suisse. Portrait d'un joueur qui s'est accroché à son rêve.

5 août dernier, l'Olympique lyonnais et l'AC Ajaccio bataillent depuis déjà 71 minutes lorsque Kevin Spadanuda se débarrasse de sa chasuble, achève rapidement son échauffement et vient taper dans la main de Cyrille Bayala. Quelques secondes plus tard, le natif de Bülach foule la pelouse du Groupama Stadium, devenant au passage le premier Suisse à porter le maillot de l'ACA, et ce, malgré la défaite des siens (2-1) . Pourtant, six ans plus tôt, impossible d'imaginer que le joueur formé au FC Aarau atteindrait l'élite du football français. À cette époque, le revoir gambader sur les prés, un jour, paraissait déjà compliqué."Quand je serai grand, je serai footballeur.", retrace Claudio Spadanuda, père de Kevin. Logiquement, il inscrit son rejeton au Grasshopper Club de Zürich. Sa progéniture y use ses premières paires de crampons avant de filer au FC Aarau en 2008. Dans l'Argovie, le milieu de l'ACA progresse, et vite., rejoue Ranko Jakovljević, son coach en U18.Autant de qualités qui font prédire au Bosno-Suisse un avenir au sein de la prestigieuse Super League, la première division suisse, pour son jeune protégé. Coéquipier de Spadanuda depuis les U11, Raoul Giger abonde :Son rêve bascule au moment où sa figure juvénile voit ses premiers poils de barbe apparaître. Au cours de sa deuxième saison en U18, son dos commence à le faire souffrir., raconte le paternel. Lui aussi aux premières loges, Jakovljević se souvient :Pourtant lancé sur les rails d'une carrière professionnelle, celui qui vient de fêter ses 19 ans doit alors se résoudre à faire une pause, sans savoir s'il pourra, un jour, retrouver les terrains., retrace Arbnor Qerimaj, son meilleur ami, avec qui Kevin a un temps tenu une page, depuis disparue, sur les réseaux sociaux, AK Footballskills, consacrée évidemment au ballon rond., précise Claudio Spadanuda. Écarté des terrains, Kevin choisit la deuxième option et se lance pour devenir logisticien. Parallèlement, il commence à visiter les salles de sport pour renforcer son dos. Et le jeune homme y montre même une certaine assiduité., se marre son pote Arbnor.Et le football dans tout ça ? Le jeune Helvète ne reste pas longtemps éloigné des terrains, ou plutôt de la main courante.(club de quatrième ligue, deuxième échelon le plus bas en Suisse, NDLR), rembobine Qerimaj. En plus de prendre du poids et des muscles, Kevin sent que tout ce travail de renforcement musculaire porte ses fruits et soulage ses douleurs. Suffisamment pour que son copain lui fasse une proposition :Ses inquiétudes finissent toutefois par s'estomper, et l'Argovien se laisse prendre au jeu quelques semaines plus tard. Plus d'un an après avoir arrêté, il rechausse ses crampons au FC Schinznach Bad, presque tout en bas de l'échelle.Logiquement, ses débuts sont hésitants, comme le rappelle Arbnor Qerimaj, très heureux de pouvoir jouer sous le même maillot que son pote pour la première fois :Comme le vélo, le football ne s'oublie pas., se souvient Antonio Gumina entraîneur du club amateur. Surtout, malgré ce contretemps dans sa progression, il n'a jamais lâché son objectif., raconte Gumina.Il ne lui faut que six petits mois pour entamer son ascension vers les sommets, direction le SC Schöftland, deux niveaux au-dessus, en février 2018., rappelle le père."Je te laisse un an pour démontrer que tu peux être professionnel. Si ça ne marche pas, tu retournes à ton apprentissage."Pari gagnant pour l'actuel numéro 27 de l'ACA, qui atterrit au FC Baden l'été suivant et accède à la quatrième division helvète.Il ne se retrouve pas totalement en terre inconnue puisque l'entraîneur du club situé à 25 kilomètres de Zurich n'est autre que Ranko Jakovljević :Un choix que celui qui est toujours chez les Rouge et Blanc ne regrette pas :Douze mois plus tard, il fête de nouvelles retrouvailles : celles avec le FC Aarau, club qu'il avait quitté trois ans plus tôt., rejoue Sandro Burki, directeur sportif desAu courant des problèmes physiques du joueur de 22 ans, l'ancien international suisse lui fait passer une batterie de tests et offre à l'ancien de la maison son premier contrat professionnel. L'occasion pour Kevin d'évoluer à nouveau avec Raoul Giger :(la deuxième division suisse, NDLR)Résultat, fin 2021, il se retrouve parmi les trois joueurs nommés pour être élu meilleur joueur du championnat - une récompense que recevra finalement Roman Buess du FC Winterthur, en janvier dernier - et est désigné joueur de l'année dans son club.Moment choisi par l'AC Ajaccio pour venir frapper à sa porte. Le père peine à le croire :(la première division suisse, NDLR)Un premier contrat professionnel à 22 ans, avant de découvrir l'élite du football français à 25, une évidence pour le paternel, qui en plaisante aujourd'hui :Une mission accomplie, ne reste plus désormais qu'à savoir jusqu'où il peut aller. Une question à laquelle seul ce mauvais sosie de Nekfeu peut répondre, et ce, dès vendredi soir face à ce qui se fait de mieux en France, le Paris Saint-Germain. Histoire d'entretenir encore un peu plus son rêve.