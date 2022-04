« J’ai croisé Paganelli, déconneur et beau gosse comme à la télé »

Supporter du Paris Saint-Germain depuis vingt ans, Kevin Cottinet était au Parc des Princes samedi. Plus proche de la pelouse que d'habitude, puisqu'il était le GOAT Uber Eats de la rencontre contre Lens. Notre homme a écarté Kevin Danso de sa feuille de match MPG, et il peut s'en féliciter puisque le défenseur nordiste a été expulsé. Un supporter qui a du flair, à défaut d'avoir des jambes de feu.

« Ça m’a fait bizarre de voir d’aussi près les Ramos, Marquinhos, Neymar, Messi… Par contre, ils étaient tous vachement plus petits que ce que j’imaginais. Peut-être aussi parce que je fais 1,90m. »

« Quand je jouais, c’était avec les potes, sous le préau, en EPS, en five… C’était un calvaire parce que je gênais l’équipe plus qu’autre chose, j’étais à la ramasse. »

Propos recueillis par Quentin Ballue

Avec des étoiles dans les yeux ! Je suis né à Paris, dans le quatrième arrondissement, et j’ai presque toujours vécu en Île-de-France, le PSG fait partie de mon quotidien depuis une vingtaine d'années. Au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse, j’étais à dix mètres donc c’était vraiment sympa. J’ai croisé Paganelli, il m’a serré la main. Très sympa, déconneur, beau gosse, comme à la télé. J’ai aussi découvert le Salon des Princes, où il y avait des apéritifs, des coupes de champagne, tout ça. J’avais déjà mangé avant, c’était un peu con… On s’est quand même un petit peu forcé avec mon ami, histoire de profiter des petits fours. Je suis content d’avoir gagné le concours sur un match au Parc des Princes, ça m’aurait un peu fait chier de gagner sur un Lens-PSG où il aurait fallu que je me déplace.C'était un peu bizarre car il n’y avait pas beaucoup d’ambiance. Dans le jeu, ce n’était pas passionnant. Les Lensois étaient pas mal présents dans la tribune donc je ne me suis pas senti chez moi au moment de l'égalisation, c’était étrange. Je n’ai pas vraiment ressenti que c’était le match du titre. Même quand le speaker a annoncé à la fin du match que c’était le dixième titre de champion, ça n’a pas provoqué énormément de réactions dans le stade. Je suis ressorti un peu frustré de ce côté-là. Un peu à l’image de la saison du PSG.Je ne crois pas que je resterai dans les annales. Je suis allé voir les images de Canal, j'ai repassé le moment et on ne me voit pas vraiment puisque j'étais de dos. J’ai été efficace, j’ai fait exactement ce qu’on m’a dit de faire : rentrer, donner le ballon à l'arbitre et m'en aller. En repartant, je suis passé juste à côté de Mauricio Pochettino, j’avais un peu peur qu’on m’engueule parce que je passais dans la zone technique, mais non.Ça m’a fait bizarre de voir d’aussi près les Ramos, Marquinhos, Neymar, Messi… Par contre, ils étaient tous vachement plus petits que ce que j’imaginais. Peut-être aussi parce que je fais 1,90m.Non, je l’imaginais déjà petit, je n’ai pas été surpris.Comme Messi, ça ne m’a pas fait bizarre parce que je le savais déjà. C’était plus marquant sur les Ramos et les Neymar, je les voyais plus grands que ça.Si je devais vraiment en choisir un sur les dernières saisons, je dirais Marquinhos. Je n’ai jamais été très fort au foot, j’étais même très nul, mais quand je jouais, j’étais toujours défenseur central. Marquinhos jouant à ce poste, déjà, ça me plaît bien. J’aime bien aussi son état d’esprit, il a tout le temps été à fond. C’est presque un vrai titi, même s’il n’a pas été formé ici.Vraiment, extrêmement nul. Je suis très mauvais en coordination avec mes jambes. Je fais 1,90m donc je ne sais pas vraiment quoi faire de mon corps. Quand je jouais, c’était avec les potes, sous le préau, en EPS, en five… C’était un calvaire parce que je gênais l’équipe plus qu’autre chose, j’étais à la ramasse. Je ne cours pas vite, je ne suis pas synchronisé, donc je ne suis pas du tout un bon joueur. C’est plus facile sur la Play ou sur MPG.J’ai toujours une ou deux ligues en cours. J’ai gagné mon dernier match, je suis un peu dans le ventre mou. Les places sont assez serrées, je suis sixième sur dix, mais je suis à six points du premier et à égalité avec trois autres personnes. C’est assez serré, je peux totalement finir sur le podium.Ça va être un peu compliqué car il y a six points d’écart, il reste six journées... J’y crois un peu, disons que je vise le podium, je serais déjà content.Je prends rarement des joueurs de Paris sur MPG parce qu’ils sont très chers. Je laisse mes adversaires se battre pour eux. Du côté de Lens, j’ai juste mis Doucouré, il a eu 6 donc je suis content. Danso est aussi dans mon équipe mais je ne l'ai pas aligné... J’ai eu le nez creux !