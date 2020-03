Kevin Gameiro, héros malgré tout

Auteur d'un doublé malgré la défaite (3-4) et l'élimination de Valence face à l'Atalanta en huitième de finale de Ligue des Champions, Kevin Gameiro a écrit encore un peu plus sa légende avec la Coupe d'Europe. Suffisant pour le revoir en équipe de France ?

5e meilleur buteur français en Coupe d'Europe

Coucou DD

Par Steven Oliveira

Assez logiquement, tous les regards vont se porter sur Josip Iličić. D'abord auteur de deux penaltys qu’il a lui-même provoqués, l’attaquant slovène a ajouté deux autres pions en seconde période pour s’offrir un quadruplé et valider la qualification de l’Atalanta (3-4). Pourtant, un autre bonhomme mérite des louanges après la rencontre. Non pas Mouctar Diakhaby qui a concédé les deux penaltys, mais bien Kevin Gameiro qui a claqué un doublé - un but de renard des surfaces et un joli coup de boule - pour permettre à Valence de faire illusion dans la partie. Suffisant pour devenir le premier joueur à marquer pour trois clubs différents en Ligue des Champions après avoir déjà planté avec le FC Séville et l’Atlético de Madrid.Finalement anecdotique pour le sort de ce huitième de finale, le doublé de Kevin Gameiro ne l’est pas du tout pour la ligne de statistiques de l’attaquant de 32 ans. Car si les Français sont nombreux à avoir brillé en C1, il ne sont finalement que trois à avoir déjà planté deux buts dans le même match lors d’un huitième de finale de Ligue des Champions sur les 10 dernières années : Nicolas Anelka, Karim Benzema et Wissam Ben Yedder. Une prouesse que n’a donc jamais accompli Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Jean. Mieux, le natif de Senlis est désormais avec 33 pions le cinquième meilleur buteur français en Coupe d’Europe derrière Karim Benzema (65), Thierry Henry (59), Jean-Pierre Papin (39) et David Trezeguet (38). Soit juste derrière quatre des meilleurs attaquants de l'histoire.Il faut dire que Kevin Gameiro mène une histoire d’amour avec la Coupe d’Europe. Et plus précisément avec la C3 qui a fait connaissance avec lui un soir de décembre 2005 et un succulent Strasbourg - Étoile Rouge de Belgrade. Résultat ? Un doublé pour celui qui n’a encore que 18 ans. Comme un présage pour la suite qui va voir Gameiro remporter l’Europa League à quatre reprise (record pour un Français) en inscrivant au passage le tir au but vainqueur de l’édition 2014 remportée face au Benfica Lisbonne, ainsi que le but de l’égalisation de l’édition 2016 remportée contre Liverpool (3-2).Ancien de Valence, Didier Deschamps a forcément eu un petit regard sur la rencontre. Et une chose est sûre, il a dû apprécier le fait de voir Kevin Gameiro claquer un doublé dans un match important. Ces rencontres que la Desch’ prend souvent en exemple lorsqu’il explique la non-convocation d’un Alexandre Lacazette par exemple. Mais Didier Deschamps a surtout dû apprécier les appels de balle incessants de l’attaquant des, qui a tenté de mettre ses coéquipiers sur son dos. Pour preuve, son entraîneur Albert Celades a longtemps parlé tactique avec lui durant une interruption avant de balancer - seul point positif du huis clos - des «» à chaque fois qu’un attaquant de Valence avait le cuir dans les pieds.De là à imaginer un retour de Gameiro en équipe de France, lui qui n’est plus apparu depuis le 28 mars 2017 et un match amical contre l’Espagne (0-2) ? Possible même si le Franco-Portugais part de loin avec sa saison compliquée où il n’avait planté que quatre petits pions jusque-là. Mais c’est bien connu, c’est dans le sprint final que tout se décide dans la tête d’un sélectionneur. Et Gameiro en sait quelque chose après avoir manqué l’Euro 2012 de peu, avoir été réserviste lors de l’Euro 2016 puis avoir manqué le coche du Mondial 2018 malgré un doublé inscrit contre la Bulgarie en éliminatoires (4-1). Le sprint est lancé. Et première bonne nouvelle pour Gameiro : Ilicic est Slovène !