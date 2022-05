Kemar Roofe, un ke-tru de ouf

S'il y a un mec sur lequel il faut miser ce jeudi soir à Ibrox Park, c'est bien Kemar Roofe. À 29 ans, l'attaquant des Rangers est devenu l'arme première d'une formation qui espère retrouver une finale de Coupe d'Europe attendue depuis 2008. Passé entre les mains de Marcelo Bielsa et de Vincent Kompany, capable de faire vaciller Steven Gerrard lors d'un simple déplacement au Standard de Liège, Kemar Roofe était encore blessé au genou il y a quelques jours. Le gaillard a bouffé du caisson hyperbare pour se remettre d'aplomb, être présent ce jeudi soir et envoyer les Rangers sur le toit de la Ligue Europa.

El Loco en fait une locomotive

Besoin d'un peu de Kompany ?

Par Florent Caffery

Pour impressionner Steven Gerrard, il faut vraiment se lever à l'aube. Kemar Roofe, lui, ne se pose pas de question ce 22 octobre 2020 sur la pelouse du Standard de Liège. L'Anglo-Jamaïcain (par son père) sort les muscles dans les arrêts de jeu, récupère un ballon à 80 mètres des buts adverses, résiste à trois Liégeois qu'il prend pour ses sparring-partners et fout une praline du pied droit avant même d'avoir franchi la ligne médiane. Le portier belge a beau reculer, il n'a plus qu'à aller ramasser le ballon et sa stupéfaction au fond de ses filets. Les Glasgow Rangers s'imposent 2-0, et Roofe vient d'écrire sa ligne dans le. 49,92 mètres de distance pour un pion, la Ligue Europa n'avait jamais recensé un but aussi lointain., lâche en conférence de presse Steven Gerrard,Rien que ça !, enfonce la légende de Liverpool.Avec seulement quelques matchs dans les jambes chez les Rangers, Roofe s'est déjà mis pas mal de monde dans la poche. Comme il l'a fait, sans frasque, mais avec patience, tout au long d'une carrière professionnelle entamée en quatrième division anglaise. Northampton (2012), Cheltenham (2013), Colchester (2014), Oxford (2015), le gamin de Walsall (au nord de Birmingham) y est allé, histoire de bien cartographier le royaume. Sans griller les étapes, sans se griller non plus, malgré une formation à West Bromwich qui ne lui laissera pas sa chance chez les grands. Son premier déclic a la saveur de l'Argentine.Été 2018, le père de famille (trois enfants) entame sa troisième saison à la pointe de l'attaque de Leeds (Championship) et se retrouve à cravacher sous les ordres de Marcelo Bielsa., estimait à l'époque Kemar Roofe dans leTantôt en 9, tantôt replacé au milieu de terrain, Roofe se redécouvre et ne compte plus les gouttes de sueur.Avec, l'international jamaïcain (5 sélections, 1 but) apprend. Conséquence directe, 34 matchs, 15 buts et 2 passes décisives, Roofe gonfle alors ses stats comme jamais il ne l'avait fait. Mais ce dingue de Thierry Henry, dont il n'hésite pas à reproduire les célébrations, est aussi un affectif.Et lorsque Vincent Kompany compose son numéro à l'été 2019, son cerveau ne fait qu'un tour. Quand bien même la Premier League commence à lui faire les yeux doux.L'idylle bruxelloise – à 6 millions d'euros – tourne pourtant au demi-fiasco. Les débuts sont béton (5 buts entre fin octobre et début novembre), les supporters d'Anderlecht gueulent à tout-va, mais c'est surtout une blessure au mollet qui sonnera la fin de son aventure chez les Mauves sans avoir convaincu.Pendant ce temps, Leeds file en Premier League, et Roofe, dont le talent n'a jamais vraiment franchi la Manche, reprend leet file à Glasgow pour 5 millions d'euros.et enfin sur les planches d'une scène européenne qu'il chérissait tant, la flamme se ravive. Ses valises ne sont pas encore déballées qu'Ibrox l'adopte (18 buts en 36 matchs lors de sa première saison). Avec Alfredo Morelos à l'infirmerie depuis plusieurs semaines, Roofe est devenu la gâchette numéro un. Le tout avec une touche de solidarité. Après son triplé à Saint Mirren mi-avril, il lance une cagnotte en ligne pour remporter son maillot. Près de 5000 euros sont récoltés et partent au profit d'Emmaüs et des sans-abris. En clair, c'est lui qui doit emmener Glasgow en finale européenne ce jeudi soir. Touché au genou depuis la mi-avril, l'hypothèse de son absence dans cette demi-finale retour face à Leipzig a fait tressaillir Giovanni van Bronckhorst. L'entraîneur de Glasgow pourra finalement compter sur son avant-centre, lequel a posté il y a quelques jours un cliché de lui dans un caisson hyperbare pour être apte plus rapidement., a lâché Roofe. Personne n'en doute.