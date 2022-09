Keita Baldé suspendu pour violation d’un contrôle antidopage

MR

Ciao la Coupe du monde ? Arrivé cet été au Spartak Moscou après une pige d'un an à Cagliari, Keita Baldé ne va pas rejouer avant le 5 décembre prochain. En effet, l'ancien ailier monégasque a été suspendu par le tribunal antidopage italien pour violation d’un contrôle antidopage lorsqu'il jouait la saison passée en Sardaigne. Pour l'heure, difficile d'en savoir plus, d'autant que le club russe indique qu'aucune trace de produit illicite n'a été découverte lors du contrôle effectué le 3 avril, après la défaite de Cagliari sur la pelouse de l'Udinese (5-1).Si l'agence de management du Sénégalais précise, elle, que la violation alléguée concerne uniquement et exclusivement le protocole d'essai du contrôle antidopage, une chose est sûre, Baldé Keita est dans la mouise. Car le vainqueur de la CAN 2022 faisait partie de la sélection sénégalaise pour affronter la Bolivie (le 24 septembre) et l’Iran (le 27 septembre) en amical, avant qu'Aliou Cissé soit contraint de le remplacer par Habib Diallo. Le sélectionneur des Lions de la Téranga devra également se décider sur sa présence ou non à la Coupe du monde, car avec cette suspension, Keita serait absent jusqu'aux huitièmes de finale.Si le Sénégal parvient à les atteindre, évidemment...