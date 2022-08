Keita Baldé à la relance au Spartak Moscou

HERE WE GO! Keita Baldé Diao is a Spartak Moscow player! ??Welcome, @KeitaBalde pic.twitter.com/gcgxKNkeJh — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 26, 2022

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que le temps passe vite.Autrefois pensionnaire de la Masia – bien qu'il ne s'y soit jamais révélé – puis gâchette efficace à la Lazio, avant un transfert en grande pompe à l’AS Monaco en 2017 contre un gros chèque de 30 millions d’euros, Keita Baldé ne surprend plus son petit monde depuis un moment. Prêté un temps à l’Inter Milan et à la Sampdoria avant de filer à Cagliari, le Sénégalais de 27 tentera de retrouver des couleurs du côté du Spartak Moscou. Libre de tout contrat après une seule saison avec les Sardes et trois petits buts en 26 apparitions, Baldé s'est engagé avec le club de la capitale russe pour les trois prochains exercices.Oh le vent, le vent a bien tourné.