Keisuke Honda tente sa chance au Vitesse Arnhem

Staring tomorrow I will join @MijnVitesse training. Thank you @MijnVitesse. I feel the same as I did 12 years ago when I was trying out. #enjoy — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) October 30, 2019

Why don't you offer me? I'm sure that I'm still one of the best player in Asia. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) October 25, 2019

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les affres de la recherche d'emploi.Sans club depuis son départ du Melbourne Victory cet été, Keisuke Honda continue de prospecter pour se trouver un nouveau club. Après s'être proposé spontanément, via Twitter, à Manchester United et à l'AC Milan , l'international japonais a annoncé via le réseau social à l'oiseau bleu qu'il démarrerait ce jeudi un essai au Vitesse Arnhem. Un poil moins prestigieux que les deux clubs initialement visés, mais un taf reste un taf.» , a-t-il gazouillé. Mais cet essai ne l'empêche absolument pas de prospecter ailleurs. L'AC Milan, qui l'a félicité en japonais sous ce tweet, a eu droit à un rappel de la motivation du Nippon : «» Le 25 octobre, il lançait un appel à l'aide : «Une telle motivation, ça force le respect.