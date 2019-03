Kean, la Botte est à ses pieds

Figure du renouveau italien et buteur lors de ses deux premières titularisations avec la Nazionale face à la Finlande et au Liechtenstein, Moise Kean a déjà mis une bonne partie de la Botte à ses pieds. Tout sauf un hasard pour ce gamin de 19 ans, qui vise désormais une place au soleil sur le long terme à la Juventus comme en équipe nationale.

Croissance express

Tutoyer les sommets à Turin, ou ailleurs

I only created a Facebook account so people realise other accounts using my name are fake. I don’t post and will never use Facebook to make any comment in my or other people’s accounts. I am being impersonated for years on Facebook and Linkedin and it sucks. — Mino Raiola (@MinoRaiola) 26 mars 2019

Par Andrea Chazy

Il faut croire qu'il n'y a pas d'âge pour marquer l'Histoire. Mardi soir face au Liechtenstein Moise Kean en a profité pour décrocher le titre de plus jeune joueur à inscrire deux buts lors de deux rencontres successives en sélection. Ironie du sort, c'est grâce à une délicieuse remise de la tête du premier que le second a enfin pu participer à la fête, à vingt minutes du terme d'une promenade au cours de laquelle Kean a longtemps été frustré. Un nouveau fait d'armes qui vient actualiser le profil de Kean trois jours seulement après la dernière mise à jour. Contre la Finlande le 23 mars , il était devenu le premier joueur des années 2000 à marquer pour les, faisant de lui le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la(à 19 ans et 23 jours, derrière le leader Bruno Nicolè et son doublé en amical contre la France en 1958 à seulement 18 ans). Prometteur, malgré la faible adversité proposé sur ces deux rendez-vous.Reste qu'au cours de ces deux soirées internationales, le natif de Verceil (Piémont) a attiré une bonne partie des projecteurs sur lui. En zone mixte après la rencontre face aux Finlandais, Kean s'était contenté d'être sobre pour analyser sa belle première. Sans oublier de faire passer un message : «Outre le fait d'avoir une tête bien pleine, Moise Kean a surtout une histoire digne de celle d'un gosse précoce qui gravit les échelons comme peu le font. Marquée par quelques coups d'éclat, déjà. Comme ces 24 buts inscrits en 25 matches à 15-16 ans chez les jeunes de la Juventus en 2015. Comme ces doublés cette année, en deux minutes face au Portugal en finale de l'Euro U19, ou pour sa première (et seule) titularisation avec la Juventus face à l' Udinese (4-1). Autre témoignage de son éclosion progressive : entre les mois de septembre et de novembre 2018, Kean a successivement fait ses débuts avec l' Italie U20, U21 et donc l'équipe nationale A. Pas étonnant pour l’un de ses anciens coachs à la Juve, Claudio Gabetta, qui détaille pour: «» .Le seul petit caillou qui traîne aujourd'hui dans la paire de crampons de Moise Kean se situe au niveau de son temps de jeu à Turin. Le poulain de Mino Raiola ne joue pas, ou que très peu, avec lescette saison : 182 petites minutes en sept matches (dont deux titularisations) toutes compétitions confondues, pour un total honorable de trois buts et une passe décisive. Un constat qui ne date pas d'hier, même s'il n'en fallait pas plus suite à cette nouvelle semaine de triomphe pour lui pour que la machine médiatique commence à s'emballer. Lese fait alors le relais d'un compte Facebook au nom de Raiola qui réclame «» alors que les deux parties discutent d'un renouvellement de contrat depuis février. Démenti catégorique de l'agent, qui assure sur Twitter «» .Du vent, pour l'instant, même si l'évidence est là : Moise Kean doit jouer, enchaîner et faire une première saison complète pour continuer à prendre de l'épaisseur. Avec la petite blessure de Cristiano Ronaldo , et alors que la Serie A est déjà pliée, il peut espérer gratter quelques titularisations notamment dès ce samedi face à Empoli . Même si, à un moment où un autre, Kean en voudra en plus. Comme depuis le début.