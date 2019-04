Kean et Zaniolo pourront participer à l'Euro Espoir

1

CAR

La petiteau complet.Cet été, outre la Coupe du monde féminine, la CAN et la Copa America, les amateurs de ballon rond pourront se régaler devant l'Euro Espoirs. Et la compétition a de la gueule. Au casting : l'Allemagne tenante du titre, l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Italie, le pays hôte. Les petits frères de Bonucci et consorts comptent bien redorer le blason de la sélection à domicile, notamment après une absence remarquée lors du mondial en Russie. Et pour cela, le sélectionneur des Espoirs, Luigi Di Bagio, pourra compter sur Moise Kean et Nicolò Zaniolo.En effet, le sélectionneur des A, Roberto Mancini, a donné son accord pour que les deux pépites du football italien soient de la partie : «(avec les A, N.D.L.R)» , a déclaré l'ancien entraîneur de Manchester City surEst-ce que finalement ce ne serait pas LA compétition à voir cet été ?