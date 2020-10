Kayleigh Green reçoit deux cartons jaunes mais reste sur le terrain

That's what you call a well-worked equaliser, @BHAFCWomen @EvertonWomen @BHAFCWomen Highlights & Full Match on the FA Player! — Barclays FA Women's Super League (@BarclaysFAWSL) October 19, 2020

Elle devait avoir un collier d’immunité.Malgré un nouveau but signé Valérie Gauvin, Everton a dû se contenter du nul dimanche face à Brighton (2-2). Un résultat frustrant pour les, d'autant plus que leur adversaire Kayleigh Green n'a pas été expulsée... malgré deux cartons jaunes. De quoi faire entrer Willie Kirk dans une colère bleue. «» , a pesté le manager d’Everton auprès de la BBC » , ajoute-t-il.Qui a dit que les arbitres français étaient plus mauvais que les autres ?