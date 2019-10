Katoto, on efface tout et on recommence ?

Non retenue par Corinne Diacre lors de la dernière Coupe du monde, Marie-Antoinette Katoto semble de nouveau avoir les faveurs de la sélectionneuse, qui a choisi de lui faire confiance pour les deux prochaines rencontres des Bleues face à l’Islande et au Kazakhstan. L’occasion pour la Parisienne de montrer qu’elle a les épaules pour aider la France à se qualifier pour son prochain grand rendez-vous : l’Euro 2021.

Ground Zero

Gauvin en danger ?

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce vendredi soir (20h45), les Costières seront quasiment pleines pour vérifier que l’équipe de France a conservé la forme après son succès de rentrée glané en septembre face à l’Espagne (2-0). Pour Corinne Diacre, cette opposition face à l’Islande s’apparente à «(mardi prochain).» , a déclaré la sélectionneuse ce jeudi en conférence de presse. Effectivement, tous les regards sont désormais tournés vers l’Euro 2021 qui aura lieu en Angleterre. L’échec du Mondial à domicile est désormais enterré et il faut à présent prendre le train en marche. Surtout pour les nouvelles venues. Comme Marie-Antoinette Katoto par exemple.Katoto, c’est désormais un feuilleton au sein du groupe bleu. À l’annonce de la liste de Corinne Diacre pour la Coupe du monde, son absence avait grandement fait débat, surtout au vu de son statut de meilleure buteuse (et de loin !) du championnat de France. Entre-temps, l’eau a coulé sous les ponts et Diacre ne tient pas à réécrire l’histoire : «» Ferme comme à son habitude, Corinne Diacre assure cependant que «» En effet, Katoto pointe actuellement à quatre buts en autant de rencontres de D1, auxquels il faut ajouter un triplé planté en Ligue des champions à Braga (0-7). Un excellent CV qui s’inscrit parfaitement dans la logique d’un nouveau chapitre à écrire : celui de l’Euro. «Interrogée sur son retour en bleu par, l’intéressée n’a pas caché sa joie de porter à nouveau le maillot bleu et jure que les choses sont aujourd’hui parfaitement claires avec la sélectionneuse : «» Et à la croire, les deux sont sur la même longueur d’ondes : «Un vrai cap serait de se montrer décisive dans les grands rendez-vous, pour reprendre un reproche qui lui a souvent été adressé. Et au vu de son passé en bleu (un seul match complet en quatre sélections), chaque entrée en jeu sera désormais un grand rendez-vous. Car l’histoire a appris à Marie-Antoinette Katoto qu’avec Corinne Diacre, personne ne doit se reposer sur ses lauriers. Et celle qui pourrait en faire les frais s’appelle Valérie Gauvin. Titularisée à la pointe de l’attaque pendant le Mondial, l’attaquante montpelliéraine connaît un début de saison relativement difficile : face à la concurrence de l’Allemande Lana Petermann, elle affiche le maigre bilan de zéro but en trois matchs disputés en D1 sur quatre possibles (pour une seule titularisation). Pas évident pour la confiance, surtout lorsque réapparaît l’une de ses plus sérieuses concurrentes à son poste. Verra-t-on bientôt un changement dans le rôle de la buteuse attitrée de Corinne Diacre ? La «» face à l’Islande devrait constituer un élément de réponse.