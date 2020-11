« Les joueurs ont mes commentaires en sonnerie de téléphone »

La sélection des Comores touche du doigt une historique première qualification pour la CAN, et il en est la mascotte : Kassim Oumouri, commentateur des matchs des Cœlacanthes pour la télévision nationale (ORTC), a crevé l'écran dimanche lors de la victoire des siens face au Kenya (2-1). Échange avec un amoureux d'Omar da Fonseca et de Youssouf M'Changama.

« À chaque match, je pleure à la fin. Je ne peux pas tenir 90 minutes sans pleurer. Il y a trop d'émotion. Ces joueurs, je les considère comme mes enfants. »

« Pour l'histoire des Comores, il y a deux dates importantes : l'indépendance et ce dimanche 15 novembre. Avant, quand on parlait des Comores, on parlait juste de Bob Denard. Maintenant c'est pour le football. »

À ce moment-là, j'ai repensé à la construction de cette équipe : avant, on n'avait que des jeunes de quartiers, des joueurs de Marseille. On n'a été affilié à la FIFA qu'en 2005, on avait juste une équipe de locaux avant 2014, on prenait quatre à zéro contre Madagascar... Et les joueurs évoluant à l'étranger n'avaient pas confiance pour venir jouer ici, il n'y a que Nadjim Abdou, Kassim Abdallah et Mohamed M'Changama qui avaient accepté de venir pour les jeux des îles de l'océan indien en 2007... Je n'ai jamais cru qu'un jour, on se qualifierait. Je ne pensais pas non plus qu'un jour je commenterais de grands matchs comme ça, contre le Cameroun, le Ghana... Et là, j'ai eu la chance de commenter un match lors duquel les Comores se qualifient presque pour la CAN.C'était une joie exceptionnelle, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. J'aime mon pays et c'est le moment où tout le monde va le connaître. À ce moment-là, je me suis dit qu'on avait posé le pied au Cameroun. Je discar El Fardou est mon préféré avec Youssouf M'Changama. J'aime les joueurs de la diaspora car ce sont des joueurs qui ne connaissent par les Comores et viennent les découvrir. Ces joueurs, ils passent avant tout, c'est ma vraie famille, j'ai un lien particulier avec eux. On parle beaucoup ensemble, on rigole avant et après les matchs... Ils ont gardé mes commentaires sur leurs téléphones, et même en sonnerie !Depuis 2014, quand on a repris les qualifications pour la CAN. Je n'ai jamais raté un match de l'équipe nationale depuis. Avant, je commentais pour des radios privées basées en France, et depuis un an je suis à la télé. Le directeur de la télévision nationale m'a contacté en me disant qu'il avait besoin de moi, surtout pour les matchs de l'équipe nationale. Je fais des va-et-vient pour chaque match.Il n'y a pas forcément de grands joueurs. Mais quand ils viennent en sélection, on voit une équipe soudée. Les joueurs ne jouent pas de la même manière qu'en club. Un Kassim Abdallah qui joue à l'Athlético de Marseille, ou un Rafidine Abdullah, quand tu les vois en équipe nationale, il y a une grande différence. Le sélectionneura construit un groupe comme une famille. Depuis 2014, je peux citer douze ou quatorze joueurs qui sont tout le temps là, même s'il y a des jeunes qui intègrent le groupe et des changements qui se font : contre le Kenya, il n'y avait pas ChakerSelemani, Fouad Bachirou. Les cadres de cette équipe, ce sont Ben El Fardou, M'Changama, Chaker, Bendjaloud, Ali Ahamada. Ce qui fait la force de cette équipe, c'est la solidarité du groupe, la solidarité du staff, surtout le staff étranger qui vient bénévolement. Et c'est aussi le peuple comorien, parce que voir la foule à Moroni, ce n'est pas quelque chose que les joueurs oublieront.J'ai toujours un peu commenté les matchs de cette manière. À chaque match, je pleure à la fin. Je ne peux pas tenir 90 minutes sans pleurer. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est pareil. Il y a trop d'émotion. Ces joueurs, je les considère comme mes enfants, c'est pour cela que je dis ça ! À la fin du match, ils m'ont pris, ils m'ont fait des bisous, c'est incroyable avec eux. Le peuple comorien me désigne toujours homme du matchEt quelque chose qui me touche beaucoup : si l'État ou la Fédé n'ont pas moyen de m'intégrer au groupe, les joueurs sont prêts à se cotiser pour me payer un billet d'avion et l'hôtel. Je connais tellement bien les joueurs que le onze de départ, je le fais avant le match et j'ai toujours bon, le coach me demande comment je fais !Mon inspiration, c'est Omar Et aussi Avi Assouly . J'essaie de regarder les matchs du Barça pour écouter Omar. On voit la différence entre les commentateurs français et ceux d'Amérique du Sud.Je l'ai déjà fait avec Youssouf M'Changama et Selemani, mais ce dimanche c'était vraiment exceptionnel. Vous avez peut-être vu la vidéo sur laquelle je danse à la fin du match Les joueurs sont venus vers moi et ont commencé à danser.C'est important pour moi. Ces gens, ce sont des stars comoriennes, et je n'ai jamais eu la chance de discuter avec eux ou de les rencontrer. Quand j'ai vu qu'Alonzo m'appelait... J'étais dans le même état que pendant le match. Soprano aussi m'a envoyé un message.C'est sûr ! Quand on a vu ce que ça a donné quand l'Algérie joue, ça va être pareil ! La plupart des joueurs, leurs familles habitent à Marseille, ou Paris. La plus grosse fête, ce sera à Marseille. J'y habite, mais ce jour-là je n'y serai pas, je serai sur place avec les joueursJe ne sais pas comment je vais commenter ce match en mars, je m'y prépare dès maintenant.C'était la première fois que les supporters descendaient sur la pelouse. Ici, on n'avait jamais vu ça, c'était la folie ! L'Égypte est l'équipe la plus titrée à la CAN, c'était une grande joie pour le peuple comorien.Il y a eu un long chemin, il a fallu la confiance des joueurs : je me souviens du jour où le sélectionneur est venu à Marseille en 2014 avant la rencontre face au Burkina Faso en, j'étais sur place, il y avait le président de la Fédération. Quand il a fait son groupe, il a contacté Ali Ahamada et Djamel Bakar, ils étaient invités et même sans jouer, ils étaient venus dans les vestiaires . La joie qu'il y a eu lorsqu'on a fait match nul face à l'Égypte qui avait été championne d'Afrique... C'est là que ça a commencé. À ce moment-là, le président avait dit au vestiaire. Et aujourd'hui, c'est la réalité.Je dis que pour l'histoire des Comores, il y a deux dates importantes : l'indépendance, et ce dimanche 15 novembre. Quand on voit que l'opposition du Président, alors qu'ils sont en bagarre, appelle la chaîne nationale pour le féliciter... C'est incroyable. Avant, quand on parlait des Comores, on parlait juste de Bob Denard. Maintenant quand on parle des Comores, c'est pour le football, c'est la joie. Les Comores sont médiatisées. Par exemple, je ne pensais jamais me faire interviewer, j'écrirai ça dans mes mémoires ! Ce week-end, on a vu que les médias français étaient à fond, ça m'a fait plaisir. En rentrant chez moi à une heure du matin, ma femme et moi avons pleuré. En France, il y a des concerts, des manifestations, des théâtres, il y a de la vie. Ici aux Comores, il n'y a rien ! Là il va falloir attendre jusqu'à mars, pour voir l'équipe nationale. Quand tu arrives à l'aéroport, les gens commencent à te parler de ça. Le président de la République a reçu les joueurs et le staff , et il a dit au sélectionneur Amir AbdouAvant dimanche dernier, il y avait le jour où le Ghana est venu jouer ici. C'était la première fois que j'avais un micro et que j'interviewais un joueur international professionnel : c'était André Ayew. Avant le match, il pensait venir ici faire du tourisme, on a fait 0-0 et à la fin de la rencontre, il a refusé de parler. Il n'avait jamais pensé qu'il ferait un jour match nul aux Comores. À la suite de ça, il avait dit beaucoup de bien des Comores.