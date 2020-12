Karim Benzema, une histoire sans F1

En ballottage défavorable avant sa rencontre face au Borussia Mönchengladbach, le Real Madrid s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après sa victoire (2-0), terminant même premier de son groupe. Un coup de force qui porte le nom de Karim Benzema, auteur d'un doublé face aux Allemands.

Une soirée à records

KB9, fer de lance d’une équipe à réaction

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En bon amateur de musique, Karim Benzema n’a pas dû passer à côté du tube "Reuf" de Nekfeu en 2015. Une chanson qui débutait ainsi :Des paroles qui ont pris tout leur sens mercredi soir sur la pelouse du Alfredo di Stéfano Stadium, en clôture de la phase de groupes de la Ligue des champions. Aux portes du licenciement en cas d’échec, Zinédine Zidane a vu sonKarim Benzema lui assurer de passer Noël en tant que coach du Real Madrid en claquant un doublé face au Borussia Mönchengladbach (2-0). Deux coups de boule envoyés en 30 minutes qui permettent même aux, troisièmes au coup d’envoi, de terminer en tête de leur groupe. Cristiano Ronaldo n’est plus là depuis 2018, mais le Real Madrid a, avec l’attaquant français, toujours un homme capable de sauver la Maison-Blanche.Karim Benzema se rappellera longtemps de ce mercredi 9 décembre 2020. Et pas simplement car il a enfin reçu un joli centre de Rodrygo Goes. Dès le coup d’envoi de la rencontre, l’ancien attaquant de l’OL est d’ailleurs entré encore un peu plus dans la légende du Real Madrid en devenant avec 527 matchs le joueur non-espagnol le plus capé de l’histoire desaux côtés de Roberto Carlos. Et si la Covid-19 se prête au jeu, KB9 pourrait même entrer dans le top 10 toutes nationalités confondues puisqu'il n’est qu’à 32 petites rencontres de Michel, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Mais comme Karim Benzema ne voulait pas s’offrir qu’un seul record en une soirée, il a décidé de s’en payer un autre après 10 minutes de jeu en devenant le seul joueur avec Cristiano Ronaldo - seul à avoir mis plus de buts de la tête en C1 que KB9 - et Lionel Messi à avoir planté 50 pions en phase de groupes de Ligue des champions. Une compétition où Karim Benzema est toujours le 5e meilleur buteur de l’histoire, même s’il ne pointe qu’à deux petites unités de Raúl. Colossal. Et avec un peu plus de réussite face aux cages, la Formule 1 aurait même pu égaler son aîné dès 2020, mais personne à Madrid ne lui en voudra de s’être arrêté à deux buts.Karim Benzema a beau avoir été immense mercredi soir, résumer la victoire du Real Madrid aux deux buts du français serait bien trop réducteur pour ses coéquipiers. Les potes de l'ancien lyonnais, ce soit Lucas Vázquez - qui a probablement délivré son meilleur match au poste de latéral droit -, Luka Modrić, qui semblait être revenu deux ans en arrière, ou encore Sergio Ramos, qui a rappelé que la Maison-Blanche a moins de chance d’accueillir des inconnus lorsqu'il est présent pour assurer sa défense, ont assuré. Alors qu’il n’avait plus joué avec le Real Madrid depuis un mois en raison d’une blessure, le capitaine espagnol est revenu au meilleur des moments pour éviter à son club de connaître la première élimination en phase de groupes de la Ligue des champions de son histoire. Mais surtout, les hommes de Zinédine Zidane sont venus rappeler que lorsque l’enjeu se fait ressentir en C1, ils répondent souvent présents. Désormais, il va falloir batailler pour les dégager de la compétition. D’autant plus que le Shakhtar Donetsk est désormais en Ligue Europa.