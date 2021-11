⚖️?️ Valbuena est "soulagé, satisfait et n'attend pas d'excuses" selon son avocat pic.twitter.com/icamvysMlS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 24, 2021

Petit Vélo souffle enfin.C'est l'événement de ce mercredi : Karim Benzema a officiellement été reconnu coupable dans l'affaire de la sextape et condamné à six mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Comme les avocats de KB9 , celui de Mathieu Valbuena s'est aussi exprimé dans les médias pour s'exprimer sur le verdict., explique Me Didier Domat, estimant queEn plus de cette condamnation et d'une amende de 75 000 euros, Benzema devra verser 80 000 euros à Valbuena en vertu du préjudice moral., estime Me Domat, affirmant que le jugement resteReste maintenant à voir ce que l'appel de KB9 va donner