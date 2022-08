Karim Benzema libère le Real Madrid face à l'Espanyol

Espanyol (4-2-3-1) : Lecomte - Oliván, Cabrera, Calero, Gil - Vinicius Souza (Bare, 68e), Expósito (Gómez, 89e) - Puado (Melamed, 78e), Darder, Sánchez - Joselu. Entraîneur : Diego Martínez.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Vázquez (Carvajal, 85e), Militão, Rüdiger, Alaba - Modrić (Camavinga, 58e), Tchouaméni, Kroos (Ceballos, 80e) - Valverde (Rodrygo, 58e), Benzema, Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

À Cornellà-El Prat, le Real Madrid a poussé durant 100 minutes afin d'arracher un précieux succès face à l'Espnayol (1-3). En remerciant Karim Benzema.Lesn'auront eu besoin que de dix minutes pour ouvrir le score. Au sortir d'un une-deux aux côtés de Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni a ainsi trouvé Vinícius Júnior d'un joli extérieur, plein axe, permettant au Brésilien de tromper Benjamin Lecomte d'un plat du pied. La domination madrilène en place, les Catalans n'ont pas tardé à réagir. Pressant haut leurs adversaires, les Perruches ont ainsi fini par répondre à quelques minutes de la pause avec Joselu. Aidé par la sortie manquée d'Antonio Rüdiger, Sergi Darder s'est effectivement chargé de servir son attaquant, à la conclusion, en deux temps, d'une reprise dans le petit filetMoins en jambes au retour des vestiaires, les 22 acteurs se seront surtout défiés en bataille rangée. De quoi voir l'infatigable Joselu solliciter Thibaut Courtois d'un missile dans la surface (59) puis Karim Benzema riposter, en permettant à Lecomte de briller dans les airs (63) et en tentant sa chance à l'entrée de la surface, au-dessus (76). Des soubresauts, d'un côté comme de l'autre, au milieu d'offensives brouillonnes, avant la délivrance signée Benzema. À la réception d'un excellent centre de Rodrygo, le Français est parvenu à placer son intérieur du droit, au second poteau, afin de sceller un résultat inespéré. Dans le temps additionnel, Lecomte sera même expulsé, conséquence d'un dégagement non maîtrisé sur Dani Ceballos, et ce, malgré un hors-jeu signalé au préalable (90+6). Une situation confuse au possible, poussant Leandro Cabrera, défenseur, à aller dans les buts et offrant un coup franc aux, placé par Benzema dans le petit filet pour le breakLe Real Madrid retrouve donc son fauteuil de leader. L'Espanyol patine au seizième rang.