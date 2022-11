Benzema, la peur bleue

Sorti sur blessure de l'entraînement samedi soir, l'attaquant du Real Madrid est très incertain pour la suite du Mondial. Les inquiétudes autour de son cas réveillent certains fantômes du passé au-dessus du train bleu.

Un plan B avec Dembélé

Par Maxime Brigand, à Doha

Youssouf Fofana, 23 ans, deux sélections et toutes ses dents, a un rêve : jouer un jour avec un Ballon d’or., glissait le joueur de l’AS Monaco, samedi après-midi, sur l’estrade de la salle de presse du stade Jassim bin Hamad de Doha. Miracle : dans la foulée de sa conférence de presse, le jeune international a vu débouler Karim Benzema au milieu de ce qui a été son premier entraînement collectif depuis le début du rassemblement. Catastrophe : alors qu’il figurait dans une équipe de titulaires aux côtés d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, l'attaquant du Real Madrid n’a pas pu aller au bout de la séance et a quitté ses potes en pleine opposition après avoir ressenti une vive douleur au quadriceps gauche. Sans tarder, il est alors, selon les informations deet du, parti passer une IRM et attend actuellement des nouvelles, sa participation au match face à l’Australie, mardi, étant déjà râpée.La gâchette de Terraillon, 26 petites minutes disputées depuis un mois, pourrait aussi potentiellement tirer un trait complet sur un Mondial qui débutera officiellement ce dimanche, tandis que Didier Deschamps a jusqu’à lundi soir, veille du premier plongeon des Bleus, pour rappeler un remplaçant. Qu’on est loin de la nuit d’annonce de la liste, où le sélectionneur avait insisté pour dire qu’il n’y avait pas de quoi se dévorer les ongles., affirmait-il le 9 novembre dans l’auditorium de TF1.Tout ça est aujourd’hui rayé des esprits.Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti, lui, ne cachait pas ses doutes au sujet de l’état physique de son buteur, et ce nouveau pépin est forcément un sale coup pour une équipe de France en quête de certitudes avant de monter sur le ring pour défendre son titre. Vendredi, Adrien Rabiot s’était voulu rassurant -(Varane)-, et jeudi, Aurélien Tchouaméni évoquait également un coéquipier. Il faut désormais plutôt se creuser la tête : sans Benzema, à part, mais bien mortel, Deschamps devrait sans doute aligner Olivier Giroud à la pointe d’un onze testé vendredi soir à l’entraînement avec Mbappé à gauche, Griezmann en 10 et un Dembélé très en jambes à droite dans un 4-2-3-1 qui, selon plusieurs sources, devrait se replier en 4-3-3 en phase défensive où Antoine Griezmann intégrerait alors un milieu composé de Rabiot et Tchouaméni. Ce qui est pour le moment certain est que, depuis le début du rassemblement, le cas de Benzema inquiétait bien plus le staff tricolore que celui de Varane, qui devrait réintégrer le onze de départ face au Danemark. En attendant les résultats de l’IRM de son numéro 19, voilà le bolide bleu, qui possède malgré tout deux autres cartouches (Thuram et Kolo Muani) en forme en plus de Giroud, avec un énième clou dans le pneu et avec la nécessité de chasser les nuages, au risque de vivre un Mondial 2002 bis ou un épisode similaire au début d'Euro 2008, pollué par la blessure de Patrick Vieira. Le rêve de Youssouf Fofana ne restera-t-il qu’un rêve ? Réponse dans la soirée.