Karim Benzema élu pour la quatrième fois joueur français de l’année 2021

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatre Ligues des Champions et quatre fois meilleur joueur français de l'année. Qui dit mieux ? Le Real Madrid a annoncé que son attaquant Karim Benzema avait reçu le prix de meilleur joueur français de l'année 2021 . Une consécration que remporte pour la quatrième fois l'attaquant madrilène, déjà sacré en 2011, 2012 et 2014. Il est désormais à un sacre du recordman Thierry Henry, couronné lui cinq fois.Une récompense logique quand on regarde l'année 2021 de l'ancien lyonnais. Il a été le Français le mieux classé au Ballon d'or (4), a inscrit quatre buts en autant de matches à l'Euro et a remporté de la Ligue des Nations avec des buts en demi-finale et finale face à la Belgique et l'Espagne. En club, il a tout autant rayonné en portant à bout de bras le Real. Il est actuellement et depuis le début de saison 2021/2022 le meilleur buteur et meilleur passeur de Liga. Enfin, avec 47 buts sur l'année civile 2021, il fait mieux que Messi et Ronaldo pour la première fois de sa carrière.Le trophée, qui avait été annulé l'année dernière, avait été remporté par Kylian Mbappé les deux éditions précédentes.