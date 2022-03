Kanté, le duc de Boulogne-sur-Mer

L’amour est censé durer trois ans. Celui entre N’Golo Kanté et Boulogne-sur-Mer perdure depuis douze ans. Presque une décennie après son départ du stade de la Libération, la sentinelle de Chelsea revient dans la région ce mercredi soir pour affronter le LOSC. Entre trottinette, cours de comptabilité et rabattage aux quatre coins du terrain, l’occasion était toute trouvée d’aller dépoussiérer son envol boulonnais.

« Nous ne sommes pas des sorciers, mais il fallait creuser ce qu’il y avait derrière ce joueur, et pour la Ligue 2, on se disait que ça allait le faire. »

En voiture, le roi du silence

« Si tu ne lui poses pas de question, il ne te parle pas. C'est N'Golo, il a toujours peur de déranger. »

« Je me souviens l'avoir mis dans un système en 4-4-2 où il s'est retrouvé en position de marquer des buts et je pense qu'il a plus été surpris qu'autre chose parce que ça ne lui était jamais arrivé. »

Envoyé au charbon

C'est Caen le bonheur

« Le garçon que l’on dépeint aujourd’hui en équipe de France n’a pas changé, c’est extraordinaire. C’est un anti-Neymar. »

Gilbert Zonnekynd, ancien responsable de la formation de l’USBCO, est formel : les trois années de l’international français sur la Côte d’opale ont été la rampe de lancement d’un môme jusqu’alors laissé à quai., recadre Bruno Dupuis, à l’époque directeur sportif du club maritime. Jusqu’à cet été 2010, où N’Golo, 19 ans, apparaît sur les radars boulonnais. L’intermédiaire se nomme Jean-Pierre Perrinelle, père de Damien, l’une des figures des belles heures de l’USBCO., déroule Bruno Dupuis."J’ai un super joueur, mais personne n’en veut, je ne comprends pas, à chaque fois on me dit qu’il est trop petit."De fait, N’Golo s'était mangé râteau sur râteau par les clubs pros., estime Bruno Dupuis. Les dirigeants boulonnais convoquent alors le joueur sur les terrains de la Waroquerie, sur les hauteurs de la ville. Une semaine de détection et une opposition finissent par convaincre l’USBCO. Bruno Dupuis parle; Gilbert Zonnekynd évoque luiautour d’un jeune hommeet. Le long de la main courante, on se frotte les yeux., jure l’ex-formateur.Boulogne et Gilbert Zonnekynd envoient valser les stéréotypes :Reste à convaincre la maman, en vue d’un compromis scolaire. Gilbert Zonnekynd resitue :Bruno Dupuis file rencontrer la mère à Clairefontaine.(aujourd’hui décédé, NDLR).Enrôlé tantôt avec l’école de foot, tantôt la réserve, N’Golo débarque surtout avec une fichue entorse au genou., pose son ancien compagnon de chambre Éric Vandenabeele, aujourd’hui à Valenciennes. Mais le gaillard se met au diapason, y compris au sein du lycée où il obtiendra son BTS, au printemps 2012., replace Gilbert Zonnekynd.Fidèle à lui-même, celui qui est encore cité en exemple au sein de la section foot du lycée Giraux Sannier se démène."C'est bien ta carrière, mais si un jour il t'arrive quelque chose, c'est bien d'avoir un diplôme", se remémore Jacques Galland, son professeur de comptabilité, qui en convient : une reconversion dans ce domaine est peu probable. Mais pas de quoi entamer sa motivation., continue le prof.La force de caractère du jeune homme impressionne., assure Bruno Dupuis. Gilbert Zonnekynd, lui, a été marqué par la volonté de son protégé :En parallèle, Kanté développe une confiance en lui encore peu présente."Un jour, ce sera toi dans l'écran.", en rigole encore Éric Vandenabeele.Loin des terrains, N'Golo ne se dévoile guère., précise encore son ancien coéquipier.Un jour, il grimpe dans la navette du club pour aller à l’entraînement, l’autre il y file à trottinette, c’est N’Golo la débrouille."Tiens, N'Golo était là.", déroule pour sa part Georges Tournay, qui lui fera une belle place au sein de l'équipe première lors de sa troisième saison à l’USBCO.C’est là, à l'été 2012, que la route du futur champion du monde bifurque de manière décisive après la relégation de l'USBCO en National., contextualise Tournay, tout juste nommé à la tête de l'équipe.Lâché sur le pré, le poids plume se donne un an pour réussir à se frayer un chemin vers le professionnalisme., poursuit son coach.Une capacité à relever chaque défi comme innée pour lui.(un exercice VMA, avec des fractionnés de 45 et 15 secondes, NDLR), sourit Gilbert Zonnekynd.Recalé par les centres de formation, Kanté doit pourtant progresser sur certains aspects de son jeu pour aspirer au plus haut niveau., illustre Éric Vandenabeele., insiste Tournay, qui refuse de voir le phénomène se cantonner à un rôle de sentinelle.Après une saison complète, quatre pions et un titre de meilleur joueur de National, N’Golo sait que le stade de la Libération est déjà trop étroit pour un tel destin. Dès la préparation de cette première saison chez les grands,, martèle Bruno Dupuis. Les projecteurs et les recruteurs ont déboulé plus vite que de raison. Pour Gilbert Zonnekynd,Les recruteurs prennent leur strapontin à la Libé pour décortiquer le phénomène. Georges Tournay avaitBruno Dupuis se rappelle la volonté de Jean-Pierre Perrinelle. À peine éclose, la pépite file en Normandie, Georges Tournay est déçu car il aurait, mais Bruno Dupuis se rend comptePresque une décennie après avoir pris le large, son aura, de la vieille ville à la Waroquerie est intacte., glisse Georges Tournay.Aux contrôles frontaliers du Tunnel sous la Manche, où il passe tranquillement avec sa voiture lorsqu'il revient dans le Nord, il n’hésite jamais à baisser la vitre pour un selfie avec des employés., achève Bruno Dupuis.Même son prof de comptabilité s’y met :Plutôt un pro N’Golo qui, croit savoir Georges Tournay. Va-t-il débarquer à trottinette à Pierre-Mauroy ?

