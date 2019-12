Kanté, au tapis

Engagé dans des poursuites contre son ancien conseiller en image, N'Golo Kanté trempe actuellement dans une drôle d'affaire où le rythme des révélations conjuguées de L’Équipe et Médiapart en dit probablement autant sur le cas en lui-même que sur la gangrène du milieu du football : les arnaqueurs. Tentative de résumé.

Tensions, puis pressions

« Peut-être que mon frère, il avait une arme... »

Par Théo Denmat

On l’appelait «» . Autrement dit, un coup de force politique : quarante-cinq minutes d’une démonstration d’habileté en pleine cité du Val d’Oise, à serrer des pognes, à invectiver des mères, à embrasser des bébés. Une masterclass en communication comme Jean-Marie Le Pen en avait l’habitude en ces temps-là, c’est-à-dire le milieu des années 2000. Le lieu : la dalle d’Argenteuil. Là même où Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, avait ciblé deux ans plus tôt la « racaille » , prélude à l’épisode du karcher. Alors ce 6 avril 2007, au cœur de la campagne présidentielle, le châtelain de Montretout a organisé un véritable putsch. Il n’a pas prévenu la populace, mais rameuté une nuée de journalistes, principalement pour dire ceci face caméra : «» En réalité, lui n’a rien fait d’autre que le spectacle.La tête pensante de l’opération, c’est Farid Smahi, ancien conseiller FN en île-de-France, anti-sioniste revendiqué. Le rabatteur du public - il le réfutera plus tard -, c’est Nouari Khiari, un ami au parcours trouble, homme d’affaires d’origine algérienne, entrepreneur. Son pedigree de l’époque ? Il est connu sous le pseudonyme d’ « Abdelnour » dans les milieux islamistes radicaux - ça aussi, il le niera - pour ses violentes diatribes contre l’État d’Israël, est un proche de Dieudonné et d’Alain Soral, et a été interpellé et poursuivi en avril 2005 pour «» . Non condamné. Mais joli CV. Et sur lequel, jusqu’au mardi 26 novembre dernier, on pouvait trouver cette ligne de plus : «» . Car voilà le genre d’olibrius avec qui, depuis juillet 2016, le Français faisait affaire. Et vu le profil, on se demande bien pourquoi.L’affaire Kanté est une affaire complexe. Infiniment complexe. Les noms s’enchaînent, les accusations aussi, et mieux encore : les plaintes se croisent. Ainsi, Nouari Khiari et Abdelkarim Douis, conseiller sportif du joueur depuis 2015, s’accusent mutuellement de «» , alors que le premier a indiqué à Médiapart que le second chercherait à l’évincer pour empocher «» de Kanté. En bref, et comme toujours, une histoire de gros sous, débutée par une plainte déposée par le joueur contre Nouari Khiari, pour «» , «» et «» .Remontons un peu dans le passé : les deux hommes ont été mis en relation via l’entourage du joueur, attrapé par le réseau tissé par Khiari en Île-de-France. Il tient en effet depuis 2009 une société spécialisée dans le conseil en relations publiques et en communication et, le 21 juillet 2016, cinq jours après la signature de Kanté à Chelsea, était devenu à ce titre le boss de la gestion de son image. Mais rapidement, leurs liens se sont détériorés. D’abord parce qu’il commence par proposer au gamin de s’associer avec une société de paris sportifs, «, explique le milieu de terrain à» Et ça marche : alors que Kanté souhaite mettre fin à leur collaboration au bout d’un an, il se voit exiger deux virements successifs de 75 000€ à titre de dédommagement, à l’amiable, le 24 août, puis le 7 décembre. Calculette : 150 000 en tout.Problème : Khiari aime les zéros. Surtout quand il y en a beaucoup. Ainsi, il multiplie les pressions sur son mécène pour obtenir plus d’argent, et se voit proposer deux nouveaux virements : le premier de 150 000€ - refusé -, le second de 300 000€, auquel il ne donne pas suite. «» , détaille Kanté au journal. La situation aurait pu s’arrêter là, mais le bougre a de la suite dans les idées. À l’été 2018, il aurait ainsi proposé au Français de participer à un hypothétique transfert au Real Madrid, une ingérence à laquelle Abdelkarim Douis va tenter de mettre fin le 9 septembre dernier dans un hôtel de Londres, à l’occasion d’une rencontre décrite parcomme «» . Attention, le pire est ailleurs.Car dans l’après-midi de la révélation de l’affaire par le canard sportif, Médiapart en rajoute une couche et publie une enquête au long cours sobrement intitulé : «» . À l’intérieur, le récit dément d’un voyage de famille devenu film de gangster. En mars 2017, Kanté part de Londres et rentre visiter sa mère, dans la cité des Géraniums à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où elle vit toujours. Sur le trajet, il fait la rencontre de Rachid Saadna. Rien d’inquiétant : il est l’un de ses nombreux «» . Sauf que pour le prix d’un Saadna, en voilà deux qui débarquent. Rachid est accompagné de son frère, Houari Saadna, visiblement pas le Dalaï-lama, qui somme l’international de mettre un terme au contrat le liant à Abdelkarim Douis, pour une affaire de litige sur le partage des commissions de son transfert à Chelsea. Grossièrement : Douis a touché 4,8 millions d’euros, Saadna zéro. Et selon un enregistrement sur lequel s’appuie Médiapart, voilà ce qui aurait été dit par le frère : «» Des menaces réfutées par Kanté lui-même, mais à propos desquelles Rachid Saadna aurait déclaré ceci rétrospectivement, toujours dans le même enregistrement : «(...)Mal s’entourer en quinze leçons, voilà le nouveau bouquin à glisser sous le sapin. Dans un entretien particulièrement prémonitoire accordé àquelques jours avant de porter plainte, N'Golo Kanté portait cette réflexion sur le monde du foot : «(...)» Puis, rappelle que sa carrière a été construite sur trois piliers, pour y voir un peu plus clair : un agent (Abdelkarim Douis) et deux conseillers (Rachid Saada et Idriss Gharout, non mentionné précédemment). Au vu des révélations de la semaine dernière, il se pourrait bien que le trio perde une jambe pour que remarchent celles de Kanté.