Kane délivre Tottenham face à West Brom

West Bromwich (5-3-2) : Johnstone - Furlong, Ajayi, Bartley, O'Shea, Townsend - Gallagher (Diangana, 68e), Livermore (Edwards, 90e+2), Krovinović - Robinson, Ahearne-Grant (Phillips, 84e). Entraîneur : Bilić.

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Doherty, Dier, Alderweireld, Reguilon - Højbjerg, Sissoko (Vinicius, 78e) - Bale (Lucas, 78e), Ndombele (Lo Celso, 64e), Son, Kane. Entraîneur : José Mourinho.

La chance d'un futur champion ?Incapable de trouver la victoire cette saison, West Bromwich Albion n'a plus gagné à domicile en Premier League depuis le 5 mai 2018 et un succès face... à Tottenham. Dimanche, lesretrouvaient leset, cette fois, les coéquipiers de Jake Livermore ont perdu une rencontre qu'ils ne méritaient pas de perdre à cause d'un but tardif planté par Harry Kane (0-1).Tottenham a d'abord eu l'occasion d'ouvrir rapidement le score dans un début de match où la bataille du milieu a joué un rôle central, mais Heung-min Son a trop tardé avant de crucifier Sam Johnstone (12). Après ça, les, mollassons et apathiques, ont été emmerdés par desbien en place. Problème comme souvent depuis le début de la saison, le réalisme n'était pas au rendez-vous, et après la pause, quand Tottenham a enfin multiplié les attaques placées, la sentence était presque irrévocable.Car si on n'a guère vu Gareth Bale, à l'opposé, Sergio Reguilón a donné du fil à retordre à Darnell Furlong, et Giovani Lo Celso, rentré à la place de Tanguy Ndombele, a été à deux doigts d'ouvrir le score (67). Mais les gars du Black Country n'ont jamais arrêté d'inquiéter Hugo Lloris, et Jake Livermore a bien failli marquer après un bel arrêt du portier français (68). Frustré, Mourinho a alors lancé ses deux dernières cartouches : Lucas et Carlos Vinícius. L'ancien attaquant monégasque a obligé Johnstone à un dernier arrêt impeccable. Mais c'est Kane qui a trompé le portier anglais d'une tête parfaitement lobée, permettant à son équipe de ramener trois points loin d'être mérités.Avec ce succès, les joueurs de Mourinho prennent provisoirement la tête du classement, et portent leur série d'invincibilité à sept matchs sans défaite. Tout l'inverse des, qui restent en queue de peloton malgré leurs bonnes intentions.