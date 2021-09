Kalvin Phillips élu joueur de l’année de la sélection anglaise

Kalvin has been voted the 20/21 @England Player of the Year! pic.twitter.com/3yPVzTB54d — Leeds United (@LUFC) August 31, 2021

EG

Le seul Anglais qui repart avec un trophée.Kalvin Phillips est allé très vite. En l’espace d’un an, il est passé de la deuxième division anglaise avec Leeds au titre honorifique de meilleur joueur anglais. Entre-temps : une saison de Premier League qui l’a révélé aux yeux du monde, et un galon de titulaire immuable gagné dans la sélection de Gareth Southgate. Résultat, moins d’un an après sa première sélection (8 septembre 2020), il est sacré joueur de l’année après un excellent Euro, perdu en finale. L’équivalent du bac après seulement une année de lycée, très solide., célèbre le joueur de 25 ans sur Twitter.Comme un symbole, c’est son binôme au milieu, Declan Rice, qui lui a filé le pavé doré représentant la récompense. Une surprise à laquelle ne s’attendait pas le gamin de Leeds, visiblement habitué à des crasses quand un coéquipier cache quelque chose dans son dos.Et dire qu’il a failli choisir la Jamaïque.