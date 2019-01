Kakuta pas dans le car

EC

Les pérégrinations de Gaël Kakuta , S10E2.Après avoir connu cinq pays et huit clubs avant 25 ans, après être allé palper des yuans en Chine , après avoir maintenu Amiens la saison passée, après avoir signé au Rayo Vallecano au dernier mercato, on pourrait revoir Kakuta plus vite que prévu en Ligue 1 Conforama.Alors qu' Amiens , toujours à l'affût d'un coup malin mais déçu par Ganso , s'annonce comme intéressé par un retour de l'homme aux six buts et six passes décisives en championnat la saison passée, les choses se précisent de l'autre côté des Pyrénées. Kakuta n'a en effet pas effectué le voyage pour le match face à Valladolid ce samedi malgré une convocation dans le groupe du Rayo , apparemment décidé à quitter le club, 19de Liga, qu'il a rejoint cet été moyennant deux millions d'euros. Le tout dans l'idée de rejoindre le club qui l'a relancé.Les charmes de la « Venise de Picardie » , sans doute.