Kacper Kozłowski rejoint Brighton, mais part en prêt à l'Union saint-gilloise

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️? @FirstTouchGames // #BHAFC ?⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 5, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'avenir de la Premier League ? La pépite polonaise Kacper Kozłowski quitte le Pogoń Szczecin pour s'engager en Angleterre, à Brighton. Lesont officialisé, ce mercredi matin, le transfert du jeune Polonais sans en dévoiler le montant. Le plus jeune joueur de l’histoire à avoir disputé un Euro (à 17 ans, 8 mois et 3 jours cet été contre l'Espagne) a signé jusqu’en juin 2026 avec l’actuel neuvième de Premier League. Graham Potter, entraîneur du club, s’est félicité de ce joli coup :Et pourtant le coach devra patienter. Auteur de trois pions et quatre passes décisives cette saison en Pologne, le milieu qui a soufflé ses dix-huit bougies en octobre (et compte six capes en sélection A) passera par la Belgique avant de poser ses valises en Angleterre. La Royale Union saint-gilloise, propriété de Tony Bloom comme Brighton, a annoncé dans la foulée de la signature avoir obtenu son prêt pour les six prochains mois. Le leader de la Jupiler Pro League se renforce pour aller chercher un titre qui lui échappe depuis 1935. Pour Kacper Kozłowski, c’est une première étape franchie dans sa jeune carrière.Il n'y a peut-être de la place que pour un seul Kacper en PL , pour le moment.