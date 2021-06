Kacper Kozłowski, la fougue polonaise

À 17 ans et 7 mois, Kacper Kozłowski s’apprête à disputer l’Euro avec la Pologne. En devenant le plus jeune joueur de la compétition, l'enfant de Koszalin marque (déjà) le Vieux Continent de son empreinte. Avant même de passer son permis de conduire ou de vivre ses premières soirées en boîte de nuit, le voici donc jeté dans l'arène des meilleurs footballeurs de la planète. Un exploit retentissant pour celui qui a frôlé le pire l'an dernier.

Aux origines de la chèvre

Corset et renaissance

« J’ai eu quelques moments d’inquiétude durant cette période et j’ai relativisé sur beaucoup de choses concernant le ballon. »

Un Pogba chez les Aigles

Au coup d’envoi de l'Euro, vingt et un printemps sépareront Kacper Kozłowski du vétéran néerlandais Marteen Stekelenburg (38 ans). Un record de précocité historique pour le milieu du Pogoń Szczecin, qui dépasse de quatre mois un autre bambin : Jude Bellingham (17 ans et 11 mois). En accueillant en son sein le plus jeune joueur à arborer la tunique nationale, la bande à Lewandowski apportera donc avec elle le sceau de l'insouciance, frappé du numéro 6 sur le maillot.« Koza » ou « kozioł » en polonais, « chèvre » en français. Ce terme est rarement un gage de qualité dans le football, sauf si le mot est en anglais. Pourtant, c’est bel et bien le surnom de Kacper Kozłowski. Une boutade enfantine, liée à la ressemblance entre le nom du ruminant en VO et le patronyme de Kacper. Loin de ces mauvais jeux de mots, Kozłowski a construit sa petite carrière à la force d’un talent dont il faisait déjà l’étalage au sein de la structure de Bałtyk, à Koszalin, sa ville de naissance. Sur les bords de la mer Baltique, le petit garçon tape dans l’œil des recruteurs du Pogoń Szczecin, à une centaine de kilomètres de là. Malgré la concurrence du puissant Lech Poznań, le club de Poméranie-Occidentale arrache le joyau à l’été 2016., affirme Christopher Lash, journaliste, spécialiste du football polonais. Débarqué au centre de formation sans faire de vagues, Kacper ne tarde pas à chambouler les plans du coach de l’équipe A, Kosta Runjaić :La trajectoire est toute tracée, et le gamin du Nord est récompensé au soir du 19 mai 2019. À seulement 15 ans, Kacper fait son entrée en jeu dans le temps additionnel d’une rencontre de play-offs d’Ekstraklasa contre Cracovie. Des débuts en fanfare pour celui qui devient le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue au XXIsiècle. Surdoué, nonchalant, mais parfois capricieux, l’adolescent casse aussi bien les codes que les lignes des défenses adverses. Un premier contrat professionnel signé dans la foulée de ce printemps de folie, un statut de cadre en sélection U17 et voilà Kozłowski propulsé sur le devant de la scène nationale. C'était compter sans ce terrible mois de janvier 2020. Sur la route de l’entraînement, accompagné de deux coéquipiers, il est en effet victime d’un sérieux accident de voiture. Assis côté passager, le milieu de terrain subit une fracture du bassin et des lésions sur trois vertèbres lombaires. Ses amis s’en sortiront fort heureusement indemnes., se remémore le journaliste.Alité durant plusieurs semaines, le joueur voit son éclosion stoppée net.Touché, mais pas coulé, Kacper Kozłowski se remet en selle :, évoque-t-il. Le trop-plein de confiance qu’on lui reprochait a disparu, laissant place à un garçon mature avant l’heure, conscient d'être revenu de nulle part. Un traitement lourd et une longue rééducation, qui l'obligent à patienter près de cinq mois avant de reprendre contact avec le ballon. Corset vissé sur le dos et la tête plongée dans le travail, Kacper goûte enfin à l’entraînement avant d'entamer une saison exceptionnelle. La campagne 2020-2021, aux allures de renaissance, est celle de la révélation : 20 rencontres disputées en championnat sur 30 possibles, dont 14 en tant que titulaire.Installé dans le onze de Runjaić, le gamin se transforme en maître à jouer d’un Pogoń inarrêtable. Troisième du classement, le club retrouve les joies du podium après vingt ans de disette. Une prouesse qui n’aura pas laissé insensible Paulo Sousa. Désireux de faire de cet Euro le symbole du renouveau pour la Pologne, le Portugais offre à « Kozioł » sa première cape face à Andorre en mars dernier., souligne Lash. Malgré le manque d'expérience, la présence de Kacper Kozłowski ne surprend en réalité personne. Mieux, il fait partie des quatre heureux élus du championnat local qui feront le voyage européen. Aux côtés de Jakub Świerczok (Piast Gliwice), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa) et Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Kacper confirme la tendance donnée par Sousa., résume Lash.(un but et trois passes décisives, NDLR)Voilà des mots qui siéraient totalement à Paul Pogba. Ces louanges concernent pourtant Kacper Kozłowski. Un véritable effet miroir pour celui qui prend volontiers le Français comme modèle., analyse-t-il. Des axes précis qui expliquent en partie ces statistiques faiblardes. Dans une équipe de Pologne tâtonnant tactiquement, entre 4-4-2 et 3-5-2, Kozłowski peut rendre bien des services, ne cachant d'ailleurs pas sa préférence :(offensive et défensive)Pour ce faire, il faudra désormais trouver sa place et venir à bout d’un groupe de qualité où se bousculent Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak ou Mateusz Klich. Son temps de jeu dépendrait alors du parcours des(Aigles blancs). L'aventure d'une vie en somme, à même de lui ouvrir de nouvelles portes. En fin de contrat à Pogoń l'été prochain, le milieu relayeur fait déjà l’objet de nombreuses convoitises., restitue Lash, rejoint par Runjaić :La course à la chèvre est lancée.