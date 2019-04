Kaboré sur le départ ?

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fin de romance à Krasnodar ?En fin de contrat avec les Biky, l’ancien Marseillais Charles Kaboré dispose d’une nouvelle offre de son club. Mais l’international burkinabé est l’objet de plusieurs autres sollicitations. Depuis presque quatre ans, Kaboré (31 ans) est un des piliers du FC Krasnodar qu’il avait rejoint en août 2015, en provenance du Kouban, l’autre club du la ville du sud de la Russie. L’ex-milieu de terrain de Marseille (2007-2013), qui a disputé dix-sept matchs de championnat cette saison (en 21 journées) et neuf autres de Ligue Europa a rencontré récemment ses dirigeants. Lesquels lui ont proposé un nouveau contrat d’un an, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.Mais le capitaine des Étalons du Burkina Faso n’a pour l’instant pas donné suite. «» Kaboré, qui n’a pas fermé la porte à sa direction, pourrait de nouveau rencontrer prochainement ses employeurs. Mais à trois mois du terme de son contrat, le joueur est à l’écoute des autres propositions qui arrivent jusqu’à lui, notamment d’un autre club russe.Et selon nos informations, une équipe turque et deux autres du Golfe persique (Arabie saoudite et Émirats arabes unis) suivent de près le dossier. Concernant sa carrière internationale – le Burkina Faso ne s’est pas qualifié pour la CAN en Égypte –, Kaboré prendra sa décision durant l’été. D’autres joueurs, tels Alain Traoré (RS Berkane, Maroc) et Jonathan Pitroipa (Paris FC) sont également en pleine réflexion.