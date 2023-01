Remettre Chiesa au centre du village

Buteur jeudi soir en Coupe d’Italie face à Monza (2-1), Federico Chiesa a une nouvelle fois montré qu’il était indispensable à cette Juventus, lui qui retrouve peu à peu ses sensations après une absence de plus de dix mois. Un retour au top niveau pour l’ailier droit italien qui s’impose comme la tête d’affiche de cette Vieille Dame en pleine reconstruction.

Taille patron

Par Tristan Pubert

378 jours. Voilà à quand remontait le dernier but de Federico Chiesa. Une éternité pour l’ailier italien qui s’explique par sa terrible rupture des ligaments croisés, qui l'a éloigné des terrains pendant plus de dix mois :, a ainsi réagi le numéro 7 turinois après son fabuleux but jeudi synonyme de qualification en quarts de finale de la Coupe d'Italie . De retour sur les pelouses verdoyantes italiennes le 6 novembre dernier, Chiesa ne cesse de monter en puissance depuis, en enchaînant les entrées fracassantes. En effet, l’ancien Florentin doit se contenter d’entrées en jeu et a été titulaire uniquement face au Napoli (1-5) . Suffisant pour faire la différence et apporter un second souffle à cette Vieille Dame., déclarait Massimiliano Allegri après la victoire face à l’Udinese (1-0) . Justement, face au club frioulan, le fils d’Enrico a réalisé une entrée fracassante à l’heure de jeu. Alors que la Juve dominait sans parvenir à trouver la faille, le prince Federico a fait la différence sur une action de grande classe : appel dans le dos de la défense, contrôle de la poitrine pour enchaîner sur un magnifique centre au deuxième poteau sur Danilo qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans les filets. Trente minutes top chrono pour Federico Chiesa qui doit, pour le moment, se contenter de demi-heure pour se dégourdir les jambes. Un temps de jeu maigre, mais largement suffisant pour que le champion d’Europe en titre montre l'étendue de son talent. Ce jeudi soir face à Monza, Massimiliano Allegri a décidé de le faire entrer encore une fois à l’heure de jeu. Moins de vingt minutes plus tard, l’ailier droit transalpin délivrait les siens d’une superbe frappe enroulée.Nul doute que ce n'est plus qu'une question de jours pour que le natif de Gênes redevienne un titulaire indiscutable. À 25 piges, Chiesa a compris qu’il ne pouvait plus se cacher derrière l’étiquette de « jeune talent » et qu'il pouvait être le personnage principal de cette nouvelle Juve, sous la présidence désormais de Gianluca Ferrero. Si sa blessure est venue freiner sa lancée, Fede est revenu à son meilleur niveau et s’impose comme le seul véritable joueur de cette formation turinoise capable de faire basculer un match sur une accélération, un dribble ou une frappe., avouait Marco Landucci, adjoint de Massimiliano Allegri qui était suspendu pour le match de Monza. En pleine reconstruction avec une nouvelle direction à sa tête, l'écurie turinoise compte bien faire de Federico Chiesa la pierre angulaire de ce nouveau projet. Sous contrat jusqu’en 2025, le héros de Wembley compte bienet si le staff turinois se veut encore prudent concernant son numéro 7, ce dernier semble bien décidé à passer la vitesse supérieure. La réception de l’Atalanta ce dimanche soir tombe à pic.