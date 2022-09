Juventus Horror Var Show

Dominée dans le jeu par la Salernitana, la Juventus a bien cru s'en sortir miraculeusement grâce à deux buts inscrits dans les arrêts de jeu. Mais le but vainqueur, signé Milik, a finalement été annulé pour un hors-jeu passif de Bonucci. Problème : la VAR, qui a suggéré à l'arbitre de venir voir le moniteur, n'a pas mis à disposition de l'homme en fluo toutes les images nécessaires. Oubliant ainsi un plan large où l'on voyait un autre joueur de la Salernitana tenir en jeu Bonucci. Du coup, ça grince.

Annihilateur de folie

Une image non visionnée

Par Éric Maggiori

Cela aurait pu être l’une de ces soirées folles dont les tifosi se souviennent avec émotion des années après. Ces moments un peu hors du temps, où l’on se dit :Face à la Salernitana, la Juventus a certainement montré l’un de ses pires visages. Menée 2-0 à la pause, elle n’a jamais vraiment su se monter en mesure de revenir dans le match, malgré la réduction du score de Bremer. La domination était stérile, les actions mal foutues, les tirs rarement cadrés. Et puis, à la 91, une faute naïve dans la surface donne la possibilité auxd’arracher un match nul quasi inespéré. Leonardo Bonucci doit s’y reprendre à deux fois, mais parvient à égaliser. Il reste alors deux minutes (croit-on), et quelque chose de magique s’empare de l’Allianz Stadium. Un parfum à la Manchester City-Aston Villa 2012, à la Dortmund-Málaga 2013, tous les deux finis sur le score de 3-2 alors que l’équipe locale était menée 2-1 à la 90minute. Et ce qui devait arriver arriva : d’une tête croisée rageuse sur corner, Arkadiusz Milik inscrit le but du 3-2 à la 93, et fait chavirer le stade. Déjà averti, il reçoit même un deuxième jaune pour avoir enlevé son maillot. Mais à ce moment-là, tout le monde s’en fout : ce but victorieux, miraculeux, vaut bien plus qu’un match de suspension. Oui, sauf que ça, c’était avant le spectacle tragicomique offert par l’arbitre, M. Marcenaro, et ses assesseurs.Au moment, donc, où la Salernitana, sonnée par ce double coup de boutoir, s’apprête à reprendre le jeu, M. Marcenaro est appelé par M. Banti, qui dirige le camion VAR. Les esprits commencent à s’échauffer, et l’homme en fluo a bien du mal à tenir sa fin de match. Il se dirige vers son écran, assiste à deux ralentis (quelques secondes seulement), et repart, déterminé. Sa main se lève, le but de la Juve est annulé pour hors-jeu. Hein ? Comment ? Un hors-jeu sur corner ? Le premier ralenti semble ne montrer aucune irrégularité, puisque l’ancien Marseillais marque d’une tête croisée sur un corner direct. Mais un second ralenti montre que Leonardo Bonucci, qui a tenté de toucher le ballon (sans y parvenir), était lui légèrement hors jeu. Il ne semble pas franchement gêner le gardien de but de la Salernitana, et ne change pas la trajectoire de la balle, puisqu'il ne la touche pas. Bref, c’est à l’appréciation de l’arbitre, mais on a quand même du mal à comprendre comment, dans l’esprit du jeu, un but comme celui-ci peut être annulé. S’ensuit, inévitablement, une rixe générale entre les joueurs des deux équipes, Cuadrado et Fazio sont à leur tour renvoyés au vestiaire, en plus du déjà exclu Milik. Tiens, d’ailleurs, Milik... Le bonhomme a reçu un deuxième jaune pour avoir ôté son maillot lors de la célébration d’un but finalement annulé. Du coup, quoi ?Massimiliano Allegri, aussi fou furieux qu’il avait été fou de joie sur le but annulé, est lui aussi expulsé, après avoir envoyé quelques noms d’oiseaux à l’arbitre qui feront certainement plaisir à Presnel Kimpembe. Le match se termine donc sur le score de 2-2. Comme Manchester City-Villa aurait pu se terminer sur ce score si la VAR avait signalé une faute de Balotelli sur le défenseur de Villa, ou comme Dortmund-Málaga aurait pu se terminer sur ce score si la VAR avait signalé un hors-jeu de Santana. Bref, utilisée de cette manière, la VAR est devenue un annihilateur de folie. Elle tue dans l’œuf cette douce absurdité qui fait le propre de ce sport et qui est vitale pour en décupler les émotions, au stade comme devant son téléviseur.Et dans le cas de ce Juventus-Salernitana, cela ne s’arrête pas là. Dès la fin du match, les émissions de sport italiennes, déjà bien occupées à traiter le sacre de l’Italie en volley, et la victoire incroyable desface à la Serbie en basket, s’en donnent à cœur joie. Sky Sport dégaine immédiatement une image non visionnée par la VAR : un plan plus large du corner, sur lequel on voit Antonio Candreva, joueur de la Salernitana, en train de marcher en bas de l’écran. Ce qui apparaît comme une impression visuelle est confirmée par les traits rouges magiques : Candreva tient en jeu absolument tous les joueurs présents dans la surface, Bonucci inclus. Le but était donc valable, et rien de tout ça n’aurait dû arriver., a expliqué Leonardo Bonucci après la rencontre.(le gardien de Salerne, NDLR)Ce lundi matin, l’erreur de M. Marcenaro et de ses assistants fait évidemment les gros titres de la presse italienne, et ce, encore une fois, malgré les deux énormes exploits de lade volley et de basket. C’est dire l’ampleur de la polémique dans un pays qui, pendant longtemps, a considéré que laétait avantagée par les arbitres...Alors, OK. Ce but au buzzer, et la victoire qui va avec, n’auraient en rien effacé la prestation catastrophique et insipide des Turinois pendant 91 minutes. Mais ce n'est pas le problème, et après tout, c’est aussi ça qui fait la beauté et la particularité de ce sport. On peut être nuls pendant 90 minutes, et gagner quand même grâce à une minute de folie. Mais si la VAR, censée pourtant aider à la fluidité du jeu (c’était la promesses initiale), commet des erreurs techniques qui nous ôtent cette folie, alors quelle en devient l'utilité ?