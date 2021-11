Jusqu'où peut mener la folie lensoise ?

En collant une fessée à Troyes ce vendredi (4-0), Jonathan Clauss et compagnie n’ont pas seulement remis la main sur la deuxième place de Ligue 1 en faisant vaciller Bollaert. Après un tiers de championnat, ils ont aussi confirmé que le Top 5 n’était pas trop grand pour leurs épaules.

Dix buteurs différents, on partage ?

Goûter ces moments, mais garder latête froide

"Pour faire de grandes perfs, il faut avoir ce léger doute et c’est mon rôle de l’amener"

La légende raconte qu’autour de Bollaert, les soirs de victoire, les kilos de patates s’écoulent encore plus vite dans les friteries. Histoire de se remettre de ses émotions : Lens régale, a la dalle et s’est offert un récital face à des Troyens fantomatiques . Les américains-saucisses ont donc coulé à flot, et Franck Haise est venu s’installer en conférence de presse avec une banane qui en disait long sur la satisfaction du bonhomme :Et ce qui explique la maîtrise artésienne, autour d’un triptyque offensif Kalimuendo-Kakuta-Saïd où il y, s’enthousiasme le dernier nommé face à la presse, auteur de son quatrième but de la saison sur un modèle de construction initié au milieu de terrain.L’ex-Toulousain insiste :Les stats parlent pour lui, puisque le Racing en est à dix buteurs différents pour 25 pions marqués (deuxième attaque de France) et n’a toujours pas perdu deux fois de suite. Après trois mois de competition, les Lensois ont aussi fait tomber l’OM au Vélodrome , Monaco à Louis-II et tapé Lille pour la première fois en quinze ans. Saïd jure évoluer, pendant que le ferrailleur box-to-box Seko Fofana n’a pas connu pareille atmosphèreDifficile de trouver des défauts à cette formation. Une semaine plus tôt, la naïveté et le manque de rigueur en première période à Lyon lui avaient coûté le nul (2-1), mais elle a rebondi sans chipoter. Les pistons (deux buts et une passe ce vendredi pour Clauss , un but pour Frankowski) remontent leur couloir comme ils descendraient une piste noire dans les Alpes, Gaël Kakuta a besoin d’un appui pour mettre son homologue dans les cordes et Lens a le vent dans le dos. Au bout de 45 minutes, face à Troyes ? Neuf tirs cadrés, trois buts., jurait Greg à la pause, un fidèle, dans les dédales d’un Bollaert plein à craquer devenu forteresse (quatre victoires, deux nuls, une défaite)., temporise Franck Haise.Le technicien, qui s’est surpris à applaudir la reprise des Corons en plein match, parle d’un. Le genre de cap qui peut permettre de s’installer durablement dans le top 5 ? La saison dernière, l’Europe lui avait filé entre les doigts après un sprint en eau de boudin (trois défaites sur les quatre dernières journées). Si les Artésiens s’enfoncent d’abord dans l’hiver (il y aura notamment la réception de Paris, le 4 décembre) avant de penser au printemps prochain, Haise est conscient de. Pas la peine de lui parler de confiance disproportionnée, il est. Seko Fofana évoque lui, où les leaders pullulent (Kakuta, Cahuzac, Leca, Sotoca). Qu'elles sont loin, les années galère de Ligue 2...

Par Florent Caffery, à Lens