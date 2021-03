Jusqu’en Ukraine, les bahloulistes s’arrachent le maillot du prophète

L’arrivée de Farès Bahlouli au FC Metal Kharkiv, formation de D3 ukrainienne, n’est pas passée inaperçue parmi les supporters lyonnais. La nouvelle a provoqué un engouement colossal, ayant mené à une commande groupée d’environ 700 maillots auprès du club. Un témoignage d’affection massif qui a ému le joueur et auquel le FC Metal n’était pas vraiment préparé.

Depuis sa naissance en juillet dernier, le tout jeune club du FC Metal Kharkiv, pensionnaire de troisième division ukrainienne, avait à peine vendu une centaine de maillots. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Farès Bahlouli. La signature surprise de l’ancien espoir de l’Olympique Lyonnais, annoncée le 9 mars dernier, a suscité un engouement sans commune mesure parmi les supporters des Gones, inarrêtables dès qu’il s’agit de couver les pépites issues du centre de formation. En quelques jours, le FC Metal a reçu des dizaines de messages de sympathie, mais aussi de (très) nombreuses demandes de maillots - et c’est un euphémisme.À la baguette : le trublion @Jean_Fion, bien connu au sein de la fantasque communauté Twitter de l’OL et adepte de boutades en tout genre. Bahlouliste invétéré, il émet rapidement le souhait d’obtenir un maillot de l’icône lyonnaise dans son nouveau club. Problème, celui-ci n’a pas de boutique en ligne. Qu’à cela ne tienne : il contacte directement le FC Metal via Instagram, qui accède à sa requête. @Jean_Fion fait alors part de sa démarche sur Twitter et propose aux intéressés une commande groupée. Le projet trouve un très large écho auprès de la communauté lyonnaise, et même au-delà. Depuis, il croule sous les demandes, estimées à environ 700 maillots.Cette initiative loufoque, quoique «» , a un peu dépassé @Jean_Fion. «s’amuse-t-il.Une fois l’euphorie retombée, le twitto crée un formulaire en ligne pour trier les demandes et écarter ceux ayant répondu sur le ton de la blague. «souffle-t-il dans un rire teinté d’effroi.» Parmi les intéressés, une grande majorité de Lyonnais, mais également des supporters d’autres clubs où a joué Bahlouli, dont beaucoup de Lillois. Il sera toutefois difficile de satisfaire tout le monde. «poursuit @Jean_Fion.Au FC Metal, l’incertitude règne également. Les stocks de maillots sont loin d’être suffisamment abondants. Valerii Hryha, CEO (Chief Executive Officer) du club, se dit «» , et promet de «» . Les maillots pourraient toutefois être envoyés au compte-goutte, sans compter «» , concède Valerii Hryha. Pour trouver la meilleure solution, il s’appuie sur ses avocats et sur @Jean_Fion, avec qui il communique quotidiennement. Il le considère même comme un «» , auquel il compte offrir un cadeau : le précieux maillot orné d’autographes des joueurs de l’équipe.Le principal intéressé, Farès Bahlouli, est quant à lui très ému par ce témoignage d’amour des supporters lyonnais. Au début, il ne voulait même pas trop y croire. «admet-il.Six ans après son départ de l’OL, l’attaquant s’étonne un peu d’avoir conservé un tel lien avec le public rhodanien. «insiste-t-il.» @Jean_Fion confirme : «» Même en D3 ukrainienne, le bahloulisme n’est pas mort.En réalité, Bahlouli ne débarque pas dans n’importe quel club de troisième division. Inconnu en France, le tout jeune FC Metal est considéré comme l’héritier du Metalist Kharkiv, club disparu en 2016 sous le poids des dettes laissées par son propriétaire, Serhiy Kurchenko. Au tournant des années 2010, le défunt Metalist s’était imposé comme l’une des meilleures équipes du pays, avec en prime quelques belles performances européennes, dont une victoire en barrages d’Europa League contre le Sochaux de Richert, Anin et Boudebouz, en 2011, avec une rouste monumentale au Stade Bonal (0-0, 4-0). Juridiquement, il n’y a pas de lien entre les deux clubs, mais le FC Metal entend bien gravir les échelons et reprendre très vite la place qu’occupait le Metalist en première division.Bahlouli sera-t-il un acteur de cette reconstruction, maillot du FC Metal sur le dos ? Pour l’heure, c’est davantage le souhait du club que du joueur, qui a signé pour six mois et ne sait pas encore s’il prolongera l’aventure au-delà. Reste désormais à savoir si les commandes de maillots arriveront jusqu’en France avant que Bahlouli ne s'envole vers d’autres cieux. «déclare le nouveau joueur du FC Metal.En Ukraine, l’ancien Lyonnais veut surtout retrouver «» , après plusieurs expériences où il n’a guère eu de temps de jeu, à Monaco, à Lille, comme au Standard de Liège, ou plus récemment lors d’une pige à La Duchère, début 2020, avortée à cause de la crise sanitaire et la suspension des championnats. «» , lance avec ambition le joueur de 25 ans. En attendant, il a disputé ses premiers matches lors d’un stage de préparation en Turquie, dont les live Youtube ont été assaillis par une meute de fans lyonnais.Enivré par cette soudaine vague de soutien, Valerii Hryha, le CEO du FC Metal, espère qu’une relation durable va se construire avec les supporters rhodaniens, qui survivra le jour où Bahlouli décidera de quitter le club. En pleine opération séduction, il lâche : «» . Pas sûr que la tendance soit réciproque. Toutefois, pour parer d’autres éventuelles frénésies d’achat, Valerii Hryha assure qu’une boutique en ligne sera mise en place dans un avenir relativement proche. Si une nouvelle pépite lyonnaise débarque au FC Metal dans quelques années, le club saura à quoi s’attendre.