Jouer au foot sous canicule : mode d'emploi

À vos ventilateurs. Ce vendredi, 40°C sont attendus en Île de France alors que doit se jouer la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL. Une donnée importante de plus à gérer pour le staff et les joueurs, après quatre mois sans compétition. Jouer sous une forte chaleur comporte des risques et des précautions sont de mises, que l’on soit professionnel ou simple footeux en herbe.

