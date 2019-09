Jürgen Klopp rejoint le mouvement Common Goal

Jurgen Klopp’s speech on receiving his award as the best manager. #FIFAFootballAwards #LFCpic.twitter.com/K4iq5rOYtw — LFC 360 (@LFC_360) September 23, 2019

Présent et récompensé lors de la cérémonie FIFA The Best, lundi soir, Jürgen Klopp a surtout annoncé qu'il rejoignait Common Goal, le mouvement citoyen fondé par Juan Mata en 2007. Ainsi, l'entraîneur de Liverpool va verser 1% de son salaire à cette fondation qui regroupe des oeuvres caritatives.Une annonce faite alors qu'il venait d'être élu meilleur entraîneur de l'année 2019 par la FIFA. Klopp rejoint dans cette belle initiative de nombreux joueurs et joueuses comme Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Megan Rapinoe ou encore Julian Nagelsmann. Les fonds récoltés par la fondation sont le plus souvent destinés à aider des jeunes défavorisés.Il a tout pour lui, ce Klopp.