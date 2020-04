Sambia, pour que la danse reprenne

Atteint du coronavirus et hospitalisé en réanimation, Junior Sambia se bat actuellement contre la maladie pour rester en vie. Et si les proches du milieu de terrain de Montpellier se montrent optimistes à son sujet, tout le monde attend avec impatience des nouvelles positives.

Gastro-entérite, coma artificiel et état stationnaire

Une famille ?Un Pailladin ne lâche rien !!On est ensemble, Force à toi mon gars pic.twitter.com/muIcN7xWpz — Andy Delort (@AndyDelort9) April 24, 2020

Faire preuve de patience, et croire en ses grandes chances

La situation n'en est pas là, et chacun est tenté de croire en son espoir intérieur plus que légitime pour écrire qu'il s'en relèvera. Mais que ce foutu coronavirus ait la moindre chance d'emporter un joueur de Ligue 1 marquerait grandement les esprits, dans le symbole. Ce serait en effet une défaite au grand jour de l'efficace profil « jeune sportif sans réels comorbidité ou antécédent » (même si le secret médical peut garder pour lui d'éventuels secrets) face au dangereux Covid-19, qui épargne jusque-là l'immense majorité des personnes de moins de quarante ans sans problème de santé particulier. Surtout que jusque-là, aucun professionnel de première division n'a officiellement été déclaré positif.23 ans, 1.81 mètre pour 68 kilos, footballeur évoluant au Montpellier Hérault Sport Club et donc athlète de haut niveau. Voilà ce qu'est Junior Sambia, en plus de représenter un homme au top de sa forme. Alors, apprendre que le milieu de terrain relayeur est hospitalisé et a été placé en réanimation après avoir vraisemblablement été contaminé fout un coup au moral général déjà pas positionné très haut en ces temps particuliers. Le combat est donc lancé, avec l'espoir évident qu'il se termine par une victoire du Français dans les plus brefs délais.» , a commencé son club dans un communiqué, ce jeudi. En début de semaine, Sambia a donc été hospitalisé en urgence en raison de symptômes plutôt sévères suivant une grosse gastro-entérite. Selon, il a d'abord été testé négativement au virus - comme ses proches, famille et amie - avant d'être intubé puis plongé dans un coma artificiel dans un autre établissement le jeudi après-midi, à savoir dans un service de réanimation d’une clinique montpelliéraine."état stationnaire", a réagit son agent Frédéric Guerra, dans les colonnes du quotidien., a encore informé Frédéric Guerra.S'il n'est donc pas encore formellement considéré comme infecté (au contraire du Sud-Coréen de Troyes Hyun-jun Suk, premier footballeur professionnel officiellement positif au coronavirus en France au mois de mars), Sambia ne se serait pas encore réveillé. De ce que l'on sait du moins, puisque les nouvelles sont logiquement données au compte-goutte, respects de l'individu et de son entourage obligent. Ancien des Chamois Niortais et passé par l'Olympique Lyonnais ou Mâcon durant sa formation, le bonhomme aux 17 apparitions en Ligue 1 cette saison n'a de toute façon jamais montré de signes d'abandon sur un terrain. Sûr que bientôt, cela sera encore vérifié... en dehors des pelouses, cette fois.