« Au mieux, il aurait dû être un ambassadeur de l’OL »

LR et GV

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les saisons 2 sont rarement des réussites, et celle de Juninho à l’OL n’a pas fait exception. Plombé d’entrée par une erreur de casting et des jeux de pouvoir qui l’ont vite relégué en interne, l’ancienne idole lyonnaise n’a jamais trouvé sa place dans son nouveau rôle de directeur sportif. «» , confie une vieille connaissance dans le numéro 193 de SO FOOT, en kiosques depuis jeudi.Dans le microcosme lyonnais, plusieurs ont été déroutés par l'ex-numéro 8. «» , attaque un agent. Le grand défenseur de Lula au Brésil, qui s’apprête à passer des diplômes d’entraîneur en Espagne, peut-il rebondir dans un monde du football où il ne se reconnaît plus ? «estime Jean-Marc Chanelet, son ancien coéquipier.Pas sûr qu'il apprécie non plus les sorties très critiques de Jean-Michel Aulas à son encontre depuis qu'il a quitté le club.