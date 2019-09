« Il faut expliquer aux gens ce qu’est l’homophobie »

Dans le contexte de la lutte contre l'homophobie dans les stades en France, Julien Pontes avait des choses à dire. Le porte-parole du Collectif Rouge Direct, qui n'a pas été convié à la réunion entre les différents partis à la Ligue mercredi, regrette le manque de prévention et l'immobilisme des instances dirigeantes du football français depuis plusieurs années. L'ancien président du Paris Foot Gay donne sa vision des choses, pousse des coups de gueule et s'inquiète pour l'avenir. Entretien franc du collier.

2

« Il faut expliquer ce qu’est l’homophobie aux gens. Là, ils ont tiré sans sommation. »

« Nathalie Boy de la Tour n’a jamais semblé convaincu de l’urgence de lutter contre l’homophobie. »

« Je pense que les représentants des supporters doivent fêter leur victoire. Ils ont gagné énormément de terrain. »

APPEL À LA DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE LA @FFF Noël le Graët qui annonce ce matin sur @franceinfo avoir décidé de ne plus arrêter les matchs de foot pour actes homophobes. Il s’essuie les crampons sur les décisions d’@EmmanuelMacron et de @RoxaMaracineanu. #pasdecadeaupourNoel — Rouge Direct (@RougeDirect) September 10, 2019

« Lors d'OM-Sainté, on a entendu : "Il faut les tuer ces PD de Stéphanois." Vous mesurez un peu la violence de ces propos ? »

« On ne s’habitue jamais à ces choses-là. Ça me bouleverse encore d’entendre des chants, des injures. Je le vis très, très mal. »

« En gros, ça dépend maintenant du bon vouloir des supporters. On abandonne donc la fermeté sur ces questions importantes. »

« En 2087, peut-être qu’on commencera à sanctionner ? Et l’injure homophobe sera toujours impunie ? »

Propos recueillis par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On le trouve très tendu et confus. De notre côté, cela fait quand même quinze ans qu’on est dans la lutte contre l’homophobie et on constate cette grande confusion depuis le début de saison. On peut même parler d’une crise qui s’est amplifiée à propos du traitement de l’homophobie dans les stades par la LFP. En gros, la Ligue a décidé d’arrêter les matchs en cas d’actes homophobes en conformité avec les règlements de l’UEFA et la FIFA, en conformité aussi avec les orientations données par le président le 7 juillet, ainsi que par la ministre des Sports depuis le mois de mars. Simplement, on voit bien que ça se passe très mal car le travail de prévention, de sensibilisation et d’information n’a pas été fait auprès de supporters. Résultat : cela fait trois semaines que nous sommes dans une situation un peu inextricable.Oui, bien sûr.Et on s’est dit que c’était bien, que cela correspondait à l’avis de la ministre, du président de la FIFA, qui a également adapté son règlement sur l’homophobie dans les stades cet été. Le problème, c’est qu’il y a un tel niveau d’impréparation que cela ne peut pas fonctionner. Il aurait fallu mettre en place des actions de prévention auprès des clubs et des supporters depuis des années. Il faut expliquer ce qu’est l’homophobie aux gens. Là, ils ont tiré sans sommation.Il faudrait le demander à la LFP. Pourquoi est-ce que Nathalie Boy de la Tour est passée du folklore en mars à la bombe atomique des arrêts de matchs en août ?) Non, nous n’étions pas invités.Ça, il faut le demander à Mme Boy de la Tour, que voulez-vous que je vous dise ? On n'en sait rien, je ne sais pas, c’est regrettable.Nous avons pu nous croiser de manière informelle au Parc des Princes, on avait pu échanger rapidement. Mais elle n’a jamais semblé convaincu de l’urgence de lutter contre l’homophobie. Pour en revenir à cette réunion, je pense surtout que nous n’avons pas été conviés parce qu’on n'est peut-être pas les plus faciles, les plus commodes de la bande.Bien sûr qu’on aurait été plus durs si on avait été présents. L’issue de la réunion confirme d’ailleurs qu’on n'avait peut-être pas notre place dans une réunion qui aboutit à un recul considérable.Vous avez vu la conférence de presse de Mme Boy de la Tour ? Je me réfère tout simplement aux mots prononcés à l’issue de cette réunion et c'est très inquiétant.On était à un tournant historique dans la lutte contre l’homophobie dans le foot…Quand on entend la présidente de la LFP dire qu’on procède à un «» ()... Quelle est la cohérence ? Je pense que les représentants des supporters doivent fêter leur victoire. Ils ont gagné énormément de terrain. Comment considérer cela autrement que comme un recul considérable ? L’accent est mis sur la prévention, c’est une bonne chose, nous sommes pour, mais peut-être que la LFP et ses partenaires LGBT auraient pu y penser avant.) Il n’y a aucune maladresse dans ses propos, c’est juste le révélateur d’une absence de prise en considération de l’homophobie dans le foot, qui est pourtant un fléau. Au-delà de notre indignation de militants, l’indignation a été générale dans la société, car faire un tel deux poids, deux mesures entre l’homophobie et le racisme, c’est indigne. Depuis plusieurs mois, Le Graët fait un doigt d’honneur à la ministre, puis elle s’occupe de le recadrer. On se demande quand est-ce que ce cirque va s’arrêter et quand va-t-on mettre en place un plan d’action pour lutter contre l’homophobie dans le foot sans les confusions et les imprécisions envers les supporters. Les supporters et les arbitres sont en première ligne, ils ont besoin de clarification.On comprend l’incompréhension et la brutalité de ce basculement. Comme je l’ai dit, il aurait fallu des actions de prévention depuis des années.Il ne faut pas perdre de vue que c’est une minorité de supporters. Il ne s’agit pas de stigmatiser. Quand on discute avec les ultras, ils expliquent qu’ils sont contre toutes les discriminations, y compris l’homophobie, mais quand on voit ces banderoles, ces jeux de mots douteux, sournois, puérils sur le thème de l’homophobie… Franchement, on ne joue pas avec ce sujet comme ils le font.Nous, ce qu’on constate, ce sont des chants homophobes, comme on a pu signaler ceux du RC Lens qui a récemment pris 50 000 euros d’amende. Dernièrement, lors d’OM-Sainté, on a entendu : «» Vous mesurez un peu la violence de ces propos ? Est-ce que vous pensez qu’un gay pourrait se sentir à l’aise pour intégrer un groupe de supporters quand ce genre de propos deviennent banaux.Nous sommes en contact avec beaucoup de gens qui témoignent, beaucoup d’hétéros aussi d’ailleurs, ils nous ont toujours accompagné dans notre combat. Nous sommes aussi en contact avec des gays qui ont renoncé à aller dans les stades parce qu’ils ne supportaient plus d’entendre ces injures.Oui, j’aime bien aller au stade. Je vais souvent au Parc, je suis supporter parisien, mais aussi à Bordeaux car j’ai de la famille là-bas.D’abord, je profite du spectacle, parce que j’aime le foot, j’aime l’équipe que j’encourage, j’aime applaudir les belles actions. Je ne suis pas pour l’injure. C’est vrai qu’on est toujours un peu attentifs à ce qui se dit. On ne s’habitue jamais à ces choses-là. Ça me bouleverse encore d’entendre des chants... des injures. () Je le vis très, très mal. Comme un spectateur noir qui entend des cris de singe, je suppose.Quand on voit les déclarations de Le Graët, on peut être très inquiets de ce qui se passe sur les terrains de foot partout en France, c’est sûr. En 2013, il y a eu la publication d’un rapport du ministère des Sports piloté par Patrick Karam, vice-président de la région Ile-de-France. Un rapport très documenté, où le tableau dressé était très alarmant, c’est une mine de renseignements. Je me souviens d’une citation de Marc Batta dans celui-ci : «» Ce n’est pas rien quand le directeur de l’arbitrage français dit ça. C’était en 2013, aujourd’hui, on peut dire qu’on a perdu six ans et c’est très long dans la lutte contre l’homophobie. En 2019, on voit à quel point le mal est profond, mais il aurait peut-être fallu s’en préoccuper avant.Il n’y a eu absolument rien de mis en place, notamment en direction des supporters. On a préféré fermer le couvercle sur la cocotte minute. Six ans après, cela explose, ce n’est pas une surprise.Ce qu’il se passe, c’est logique. Maintenant, il n’est jamais trop tard, on ne peut pas baisser les bras, mais on revient à nos inquiétudes après cette réunion du début de semaine, on n’arrête pas de reculer.) On peut douter, tant qu’on n’a pas de réponses. Il suffit d’avoir une réponse.C’est une histoire de plan d’action et de déclarations. Quand je lis ce qu’a dit Yoann Lemaire () dans les médias après cette réunion. Il explique qu’ils ont proposé aux groupes de supporters d’aller les voir pour discuter, en ajoutant «» . En gros, ça dépend de leur bon vouloir. On abandonne donc la fermeté sur ces questions importantes. Ils peuvent sabrer le champagne.Mais ce n’est pas vrai, nous sommes en lien avec SOS Homophobie par exemple. Ils ont une vraie expertise, on a aucun problème avec eux. Mais avec Foot Ensemble, ce n’est pas le cas.On se pose plein de questions. Quel plan d’action ? Quel temps se donne-t-on ? Quels programmes précis pour des actions de sensibilisation ? Quels indicateurs ont été choisis pour faire un bilan d’activité ? Nous voulons du concret. En 2087, peut-être qu’on commencera à sanctionner ? Et l’injure homophobe sera toujours impunie ? Pensez-vous la même chose sur les cris de singe et les jets de bananes ? À votre avis, il faut sensibiliser sur le racisme avant de convaincre un supporter que ce qu’il fait est raciste ?J’ai été très précis, j’ai dit qu’il fallait un plan de prévention avec des échéances. Ça, on aurait pu le proposer à la réunion à la Ligue. Bien sûr, il faut de la prévention, mais il faut aussi un calendrier, il faut des objectifs en terme de temps et de moyens. Est-ce qu’on fait un moratoire sur les sanctions ? Cette question est floue.Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, je suis déterminé. On verra déjà ce qui va se passer ce week-end dans les stades. Que vont-faire les ultras ? Mais si on n'arrête plus les matchs en cas d’actes homophobes, on aura fait un pas en arrière. Ce qui ne change rien pour nous, on continuera à engager des actions en justice avec notre avocat et nos associations partenaires. Mais cela serait vraiment dommage.