Julien Jahier : «  Mes collègues pompiers sont confrontés à du liquide hydrocarbure »

J'ai arrêté ma carrière au mois de juillet dernier et je suis passé entraîneur-adjoint de l'équipe réserve du FC Metz, qui est dirigée par Grégory Proment. Sinon, je suis toujours pompier professionnel, mon rythme de travail, c'est 24-48 heures, soit une journée de travail, deux jours de repos. Pendant mes jours off, je travaille à l'encadrement des stagiaires pros, pour tenter de les aider à éventuellement percer en professionnel.Oui, j'ai pu voir ça ce matin. Ce qui s'est passé en 2013, c'est un incident qui m'avait marqué à l'époque. Sportivement déjà, car, en raison de la fuite de gaz, ce match contre Marseille avait été reporté en effet. On était hyper déçus. Moi, je suis de Metz, j'avais des collègues pompiers qui devaient venir assister à la rencontre, je leur avais dit qu'il fallait annuler... En plus, c'était une période où on était hyper bien sportivement avec Rouen en National, donc ça nous a fait très mal de ne pas capitaliser sur ce moment fort. Finalement, le match a été remis, une ou deux semaines après...Un sentiment un peu mitigé. On perd 2-1 avec ce fameux but qui n'était pas rentré... Ça restera dans les mémoires, ce truc : tout part d'un centre de Modou Sougou, l'attaquant de l'OM. Notre gardien capte la balle sur sa ligne, et l'arbitre accorde le but, alors que la balle n'était pas rentrée... Forcément, on était hyper déçus. En revanche, le stade Robert-Diochon était plein à craquer et ça, tu n'oublies pasPas tellement. Sur le coup, honnêtement, on avait du mal à comprendre cette décision d'annuler la rencontre. Au stade, on ne sentait pas trop les émanations de gaz, même s'il y avait des odeurs dans toute la ville.Donc, on n'avait pas trop cette sensation de dangerosité... On va dire que c'était un peu incompréhensible pour nous ce qui se passait. Tout était très confus. Ensuite, le préfet avait mis un veto sur le match et... disons qu'on a été fixé ! À mon avis, à cause du vent, ils avaient peur que le nuage toxique atteigne la ville. Mais bon, s'il y a eu un arrêté préfectoral, c'est qu'il fallait prendre des mesures, hein ! Évidemment, à l'époque, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes à Rouen. Forcément, dès qu'on parle de nuage toxique, radiologique ou chimique, les gens s'interrogent. Bon, pour ce qui est de l'incident d'aujourd'hui, on parle d'incendie, c'est tout autre chose, mes collègues sapeurs-pompiers semblent confrontés à du liquide hydrocarbure, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux pour eux.Le niveau de dangerosité dépend des produits qui sont au contact du feu. L'élément qui complexifie le truc, c'est le liquide inflammable au sol, il y a forcément un gros risque pour les pompiers sur place. Après, le cas échéant, pour l'instant, il n'y pas de risque de dégâts humains pour les Rouennais, seulement matériels. Donc, la riposte va être graduée pour limiter les dégâts aux alentours de l'usine. Sinon, on a des équipes spécialisées radiologiques et chimiques pour ce genre d'incident, avec des combinaisons spécifiques sous forme de scaphandre. Ça va filtrer un maximum les émanations de gaz.Non, mais j'ai déjà été confronté à des feux d'hydrocarbures. Un feu de citerne en l’occurrence, sur la route. Ici, évidemment, tout fonctionne à une tout autre échelle. J'ai vu qu'il y avait 200 pompiers sur place. Comme c'est un site répertorié Seveso, ils ont aussi du personnel incendie privé qui doit être déployé sur le terrain. Mais c'est difficile d'estimer combien de temps il faudra pour définitivement éteindre l'incendie. Ils vont sûrement sectoriser le périmètre, prioriser la sécurisation des bâtiments importants ou sensibles, etc.On avait fini 5, mais c'était la fin, le dépôt de bilan. À ce moment-là, Dudelange m'a contacté, je connaissais un peu le coach, et Didier Ollé-Nicolle, l’entraîneur de Rouen, m'a dit : «» Petit à petit, tous les joueurs, comme Damien Da Silva ou Rémy Dugimont, partaient. Et puis, j'ai aussi choisi l'option de Dudelange et du Luxembourg, car ça me rapprochait de Metz.Écoute, depuis l'âge de 22 ans, je suis pompier. J'ai commencé quand je jouais à Épinal, en National, j'ai pris l'habitude de faire les deux, d'alterner entre mes gardes de pompier et mes entraînements. Plus jeune, j'ai bien eu quelques propositions de Metz, Reims, Dijon... J'ai préféré misé sur un avenir professionnel stable sûr et sur un métier que j'ai toujours voulu faire. Et je crois que c'était le bon choix.