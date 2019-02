Julien Cazarre : « L'Olympia, c’est classe ! »

Alors que la deuxième édition de la Grande Soirée de l'Humour et du Foot se tiendra vendredi soir à l'Olympia, Julien Cazarre présente le menu. Un spectacle qui se déroule dans le cadre du Festival d'humour de Paris 2019.

Propos recueillis par Chérif Ghemmour

C’est simple ! Tu vois Kad Merad aux César ? Ben, je fais pareil, mais en mieux. C’est le même soir et ça me fait chier pour lui, parce que déjà qu'il était un peu stressé... Nous en plus, c'est à l'Olympia.Oui, d’abord je ferai la présentation sur un mode un peu stand-up entre les divers numéros et sketchs mais j’ai aussi un sketch avec Baptiste Lecaplain. Et, comme c’est en partenariat avec Canal +, j’ai aussi deux séquences que je fais sur le modèle J+1, en forme de clin d’œil à l’émission. Mais là, je ne peux rien dévoiler.Oui, oui. Et, comme ils ont mis le paquet, il y a aura, paraît-il, une très belle lumière. L’année dernière, pour la première édition, ça n’avait pas été diffusé mais là, ça sera diffusé sur Canal un peu plus tard. On a un peu peaufiné le spectacle, tout en gardant le même esprit que celui de la première édition, avec pas mal d'artistes : Lecaplain, Arnaud Tsamère, Sébastien Thoen, Guillermo Guiz, Pierre Samuel , Oldelaf, les Coquettes…C’est un petit peu moins…. Mais au final, ça fera ça. Tu sais comment c’est, hein... Il y a les arrêts de jeu, etc. Et, comme j’ai tendance à m’étendre... () Bon, on va essayer de ne pas saouler les gens non plus.Ah ben, ouais : c’est classe ! Parce que tu te dis qu’ici il y a eu Gilbert Bécaud, Aznavour, Brel... tous les grands ! Et puis bon, t’as eu aussi Franck Dubosc et Patrick Bosso ()… Du coup, on est à notre place au final !Ecoute, ils n’en ont rien à foutre ! Si tu veux, dans ma famille, il y’a déjà Pascal Légitimus, alors moi, j’impressionne personne ! Il n’y aura aucun invité de ma famille. Ils ne sont pas très foot. Je les invite sur d’autres prestations scéniques… Maintenant, si tu n’aimes pas le foot, tu vas avoir des grands moments de solitude. Le but, c’est de faire un spectacle pour ceux qui aiment le foot, et ... Mais naaan, je rigole ! Si t’aimes pas le foot, tu vas te marrer quand même : c’est ça l’intérêt.J’ai d’autres ambitions un peu plus élevées… Pour un mec comme moi qui commence à avoir un tout petit peu d’entregent, je vais essayer d’infiltrer un club. Tant qu’à faire, un club avec des Qataris à sa tête… Et prendre éventuellement la présidence. Ou alors, la vice-présidence. Ou alors, être le mec dans un coin qui parle à l’oreille du patron ! Ce serait génial. Je lance un appel : si jamais Nasser ou qui que ce soit me proposent quelque chose au PSG , n’importe quoi, magasiner, chanteur de vestiaires ou que sais-je, je plaque tout et je dis oui ! Demain, si tu me fous dans les arcanes du club, je plaque tout. Tout ! Femme et enfants ! Pour le PSG. Paris c’est tout, c’est ma vie !Non, pas du tout.Ce qu’il y a de fou, c’est que, déjà, quand je suis arrivé, il n’y avait presque rien. Je suis étonné qu’il n’y ait pas eu tant de mecs que ça qui font dans cet humour. Après, c’est spécial, parce qu’il faut être un peu humoriste et il faut être aussi très foot. Je connais des mecs qui pourraient faire ça : Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain, c’est des mecs qui sont très branchés foot sauf qu’ils ont une vraie vie, une vraie carrière, précisément dans le one-man-show. Moi, ça ne m’intéresse pas le one-man-show, donc j’ai le temps. Bon, je ne fais pas que des trucs de foot, j’ai des projets à coté, pour le théâtre ou alors l’écriture d’autres choses, mais c’est ce qui est le plus vu. J’ai le temps de produire des trucs sur le foot. T’as des tas de mecs qu’ont du talent, mais eux n’ont pas le temps. Du coup, j’ai un monopole : j’ai créé un monopole. Un statut unique, comme tu disais. Et comme disait Jean Yanne, auquel je ne me compare pas, il faut toujours se barrer d’un domaine avant que les gens trouvent que tu es devenu ringard. Moi, je me donne encore pas longtemps avant de passer à autre chose.Si j’avais ne serait-ce qu’un dixième de son talent, déjà, je serais ravi. Parce que, oui, si tu me demandes les gens qui m’inspirent ce serait des artistes comme Jean Yanne, plutôt qu’Anne Roumanoff...Oui, tout ça ! C’est des gens dont j’étais fan. Alors, oui, j’entends souvent : «» Moi, je pense différemment : on ne pourrait plus dire si on a peur de se faire insulter sur les réseaux sociaux ! Si on n’en a rien à foutre, on peut dire ce qu’on veut. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et je n’ai aucun problème à dire ce que je veux. Parce que les associations ne savent pas où m’attraper !Je n’ai jamais été sur les réseaux sociaux, donc ce n’est pas moi ! Ce compte Twitter Cazarre ne m'appartient pas. Ceci-dit le gars qui tient ce compte est très drôle. Et moi, je m’en fous, je laisse ça vivre. Le gars qui gère le compteest assez drôle. Qu’il continue, si ça fait marrer les gens !Moi j’adore la radio. Parce qu’il y a un rapport privilégié, je trouve. Un truc plus familier. J’aime bien tous les divers medias que tu viens de citer mais il y a certains trucs en radio que tu ne peux pas créer en télé. En fait, les moyens que tu mets ne se voient pas en radio. A partir du moment où tu es bon en radio, tu es à égalité avec un mec qui a deux millions d’euros pour faire une émission de radio : y’a qu’une voix qu’on entend, plus trois-quatre musiques. Et y’a pas de décors, de lumières, de zapping, ou de machins… Là, c’est brut, quoi : c’est toi qui fais travailler l’imaginaire des gens, quand tu déconnes et tout ce que tu créées autour. Donc, moi j’aime bien.J’aurais été dans le milieu du voyage. J’adore ça ! Mes parents étaient agents de voyage. Moi, tu sais, dans les vacances, ce que je préfère, c’est pas les vacances mais la préparation des vacances. Attends ! J’ai des potes qui me demandent d’organiser leurs weekends ! Je peux passer des heures, des demi-journées à repérer des endroits sympas où aller, faire un parcours, etc. Je pense que j’aurais été voyagiste si je n’avais pas fait ce que je fais.Attends, mes études, déjà, ça a été un échec mais cuisantissime ! Du coup, si je m’étais retrouvé avec un truc à faire… Parce que très vite je me suis retrouvé à faire des petits boulots et du théâtre à 20-21 ans. Donc finalement je n'ai pas eu le temps de me poser trop de questions. En plus, j’avais pas les réponses ! Oui, voyagiste, parce que pour le reste… Tu vois, t’entends des fois des mecs, du genre «» Non, mais franchement, faut pas exagérer !... La réussite, ça tient des fois à des rencontres ! T’as des tas de gars qui ont beaucoup de talents et qui ne font pas les bonnes rencontres au bon moment. Moi, y’a deux-trois rencontres qui ont tout changé. Personnellement c’est beaucoup de bol, et oui, avec un peu de talent aussi. Mais après, ce bol, je l’ai exploité, j’ai beaucoup travaillé. Et puis, tu peux faire plein d’autres jobs dans la vie. Moi, j’aurais fait un autre métier et j’aurais été un rigolo dans mon boulot, voilà quoi !Hors foot, j’ai un projet d’écriture de série qui avance pas mal. J’ai aussi un film qui va peut-être être financé, je ne dis pas par qui parce que si ça ne se fait pas tu as toujours l’air d’un con. J’ai enfin une pièce de théâtre qui est carrément en production que j’ai coécrite et où je joue dedans. De toutes façons, faut se diversifier parce que si ton métier c’est comique de foot, l’avenir n’est pas à toi.Ben justement ! Le film c’est une comédie qui tourne indirectement autour du foot. La pièce est humoristique aussi mais ça n’a absolument rien à voir avec le foot, mais plutôt dans une veine historique… Pour ce qui est de l’écriture, tout ce qui est foot, je l’écris tout seul. Et hors foot, j’ai un vrai nègre (). Il est Noir en plus ! Il est camerounais !Ça peut se refaire. Il y a peut-être des choses à modifier, mais ça, c’est de la cuisine interne. Oui, ça m’a fait marrer, commenter en direct c’est toujours un plaisir. Voir aussi mon pote Sébastien Thoen humilié en direct c’était un plaisir ! Après, commenter dans un esprit humoristique je pense qu’il faut le faire à titre exceptionnel, dans un cadre particulier. Bon, là, le match était à chier, ça passait bien je pense. Mais il y a des matchs où t’as pas envie de te marrer. Quand t’aimes le foot, tu veux regarder et vivre ton match. Point-barre. J’ai l’impression qu’on veut maintenant mettre de la blague partout. Mais je pense que parfois faut pas chercher à en mettre dans tout, justement. Moi, le foot à regarder, j’ai pas envie de rigoler : quand je suis un match, surtout le PSG en Ligue des Champions, j’ai pas envie de me marrer. Je ne me marre pas avec mes potes quand on se mate un match. C’est pas des blagues. Je suis concentré, je suis à bloc et je suis avec des potes aussi à bloc, pas avec des rigolos, pour le coup. Tu sais, j’ai toujours refusé des soirées où on me proposait d’aller dans les stades, y compris en Champions League top niveau, où j’aurais déconné avec des clients et où je me serais fait rincer à balancer des blagues et faire le rigolo. Je peux pas… C’est pas ça le foot pour moi ! Déjà, le foot, pour moi, c’est pas dans les loges. Moi, je veux bien me marrer, mais après. Tu vois, je ne ferais pas une émission comique pour lancer un match de foot. Après le match, tu peux déconner de tout, OK. Mais avant le match, tu n'as pas envie de te marrer et que le gars te fasse un sketch. Je ne ferai jamais un sketch avant un match de foot.… Nan, je vois pas. C’est qui ?Aaaah ! Toshiba ! « Fais sortir Toshiba ! » () Cherche pas ! Eux, c’était des génies ! Ça n'a pas vieilli, leurs sketchs. Ce sketch-là, c’est super drôle. C’est la référence. Génial. C’est peut-être le premier vrai sketch sur le foot. Et qui a vraiment marqué. Je n'ai pas de souvenirs avant. Parce que des sketchs sur le foot, y’en n’a pas eu des masses parce que c’est très particulier. Quand tu connais pas, quand tu ne maîtrises pas le foot, t’as beau être drôle, t’es à côté. Et eux, ils ont été assez forts pour des mecs qui n’étaient pas très foot au départ.