Julien Bègue : « Nos salaires impayés ? La démarche n'est pas honnête »

Les joueurs de la formation roumaine de l’Astra Giurgiu n’ont pas vu passer de fiche de paie depuis début 2020. S’ils veulent en voir un jour la couleur, le club les oblige à réduire les salaires de moitié jusqu’en septembre ; y compris ceux qu’ils n’ont pas encore touché. C’est la goutte d’eau de trop pour les joueurs, lassés de la situation, et les syndicats, qui se sont emparés de l’affaire et la font gonfler à l’internationale. Julien Bègue, attaquant réunionnais de l’Astra, éclaircit cette situation qui fait grand bruit dans le pays de Dracula.

« Mettre ces retards systématiques sur le compte de la santé financière du club, ça me paraît un peu gros. »

« Juste avant Noël, ils nous ont réglé tout ce qu’ils nous devaient depuis octobre, parce que certains joueurs commençaient à rouspéter. »

« À partir de là, tout s’est accéléré : le syndicat roumain s’est emparé de cette affaire pour nous défendre, et depuis, c’est bien simple, dans la presse nationale on ne parle plus que de l’Astra. »

« Une telle mauvaise presse ne peut qu’affaiblir sportivement un club. »

Propos recueillis par Romain Lamigeon

D’un point de vue sportif, c’est super, très honnêtement. J’ai passé une agréable première saison avec le club. Après, d’un point de vue administratif, s’il y a toujours eu des retards de salaires dans ce club, on avait quoi qu’il arrive notre argent à un moment ou à un autre. Parfois, on culminait à deux mois de retard, mais il parvenait toujours à se régulariser.Le problème à l’Astra, c’est qu’on peut passer plusieurs mois où tout roule, mais derrière enchaîner avec des périodes entières de deux ou trois mois où on ne reçoit plus rien du tout, sans raison. Comme beaucoup d’autres formations, c’est sûr qu’il y a quelques dettes. Mais mettre ces retards systématiques sur le compte de la santé financière du club, ça me paraît un peu gros. Surtout quand le boss du club est un des hommes d’affaires les plus riches du pays.Ça a toujours été un peu comme ça, ici. Quand je suis arrivé, les joueurs m’ont tout de suite dit :Mais je savais déjà que j’allais signer pour cela. Mon agent et moi avions parlé avant avec Ben Youssef, et il nous avait bien prévenus de la méthode locale.On avait mal commencé le championnat, on était 10après six journées. Après, on a enchaîné une dizaine de victoires consécutives, ce qui nous a même permis de passer premiers devant Cluj. Finalement, on a perdu trois points à cause d’une dette impayée, ce qui fait qu’à la pause hivernale, on était 2. Déjà, cette histoire de dettes, tu sais que ça ne sent pas bon.Juste avant Noël, ils nous ont réglé tout ce qu’ils nous devaient depuis octobre, parce que certains joueurs commençaient à rouspéter.Janvier, février et mars, rien de rien. Et dès que ça dépasse deux mois, les joueurs commencent à gueuler. Perso, je n’ai pas d’enfant, je suis tout seul, donc tout roule. Mais certains sont pères de famille et ont des devoirs. Donc voilà, bien évidemment on gagne bien notre vie, mais vis-à-vis de l’engagement du club, ça la fout vraiment mal. Alors en mars, certains se sont sentis obligés de tirer la sonnette d’alarme dans la presse.C’est là que ça devient intéressant ! Ici, le championnat s’est arrêté le 13 mars. Le boss, Ioan Niculae, est venu nous demander si on était prêts à s’engager jusqu’à la fin de saison à réduire de 50% nos salaires. Ça ne nous a pas du tout dérangé, on sait très bien qu’en Roumanie, durant cette période, on ne sera pas le seul club à en avoir besoin. Donc on accepte d’être payé moitié moins jusqu’à septembre.En début de semaine, on revient nous voir, mais pour nous dire :Là, on commence à se dire qu’il se fichent de notre tête. Quand on a compris qu’ils appliquaient le tarif pour les deux mois et demi qu’on a disputés à la régulière, on a trouvé la démarche pas du tout honnête de leur part. À partir de là, tout s’est accéléré : le syndicat roumain s’est emparé de cette affaire pour nous défendre, et depuis, c’est bien simple, dans la presse nationale, on ne parle plus que de l’Astra. Et même si beaucoup ont essayé de le recontacter, c’est silence radio de la part du boss. Impossible de dialoguer avec lui ou de lui manifester notre désaccord.Pour l’instant, on n'a pas encore discuté entre joueurs de qui allait se lancer dans la croisade, mais si ça continue comme ça, certains n'hésiteront pas à partager le dossier pour obtenir gain de cause. Quelque part, avec la grosse médiatisation et les instances qui s’en emparent, on est rassurés. Même la FIFProa été indignée par notre traitement, ça prend une ampleur internationale.Mon aventure avec l’Astra était vraiment bien, on m’a même proposé en décembre une prolongation de contrat, vu que le mien termine cet été. Mais avec tout ce qu’il se passe, c’est au point mort. Et désormais, je ne cache pas que mon agent et moi ambitionnons plutôt un retour vers l’Europe...Clairement, ce genre de décision et une telle mauvaise presse ne peuvent qu’affaiblir sportivement un club. Si tu es joueur, et que tu vois un club qui ne paie pas ses joueurs, fatalement tu arrives à reculons. Pour moi, l’Astra fait indéniablement partie des trois meilleurs clubs de Roumanie, mais justement ; derrière, il y a un certain standing à assurer.