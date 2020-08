Julie Gayet : « J'étais la Wendie Renard de mon équipe »

Marraine du prix « Les Joueuses » , qui porte le nom du film qu'elle a produit et qui sortira en salles le 9 septembre prochain, à l'occasion de la deuxième édition du Vrai Foot Day, Julie Gayet s'épanche sur sa passion du ballon rond. Et surtout, sur l'importance de la place croissante du football féminin dans la société.

« Avant la Coupe du monde féminine, on voulait faire une sorte de Les Yeux dans les BleuEs. On a compris que cela n’allait pas être possible car Corinne Diacre refusait toutes les caméras autres que celles officielles. »

« Quand je regardais du foot, j’étais Platini. Éric Cantona, c’était mon Dieu. C’est pour cela que c’est important que des femmes occupent les rôles principaux dans le foot, comme dans les films. »

« Au début, François Hollande n’était pas si sensible au football féminin, mais j’ai réussi à lui faire découvrir. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

J’avais déjà produit le premier film de Stéphanie Gillard, qui s’appelait. Il parlait des Amérindiens aux États-Unis dans un moment de bravoure. Non pas via des problèmes d’addiction ou d’autres aspects parfois caricaturaux. Stéphanie aime plonger dans un univers et se faire oublier. Avant la Coupe du monde féminine, on voulait faire une sorte de. On a rencontré Brigitte Henriques à la FFF, et là, on a compris que cela n’allait pas être possible car Corinne Diacre refusait toutes les caméras autres que celles officielles. Sauf que nous, on voulait des images cinémas. Par la suite, j’ai produit un documentaire télépour TF1 sur des joueuses de l’équipe de France via cinq portraits. L’objectif était qu’elles deviennent des icônes comme leurs homologues masculins, qu’on les voit sous leur plus beau jour, et qu’on puisse les suivre pendant le mondial en France. Le succès du film a dépassé nos espoirs puisque ce documentaire a fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Derrière, la Coupe du monde a aussi fait de belles audiences. On continuait de chercher un moyen de faire ce documentaire avec Stéphanie, et c’est là qu’est née l’idée de l’OL.Stéphanie avait envie de mettre en avant une structure où il y avait des avancées dans le foot féminin. L’OL, c’est un club où il y a une volonté très ancienne de Jean-Michel Aulas de développer cette catégorie, de donner des contrats, d’avoir un rayonnement qui permet d’attirer les sponsors, de mettre à leur disposition des préparateurs physiques... Je les adore, ces joueuses. Ce sont de vraies championnes. Ada Hegerberg, c’est une lionne !Je n’espère pas ! J’ai envie qu’en Suède, en Norvège, en Italie, on puisse parler de ce film. On fête les 50 ans de la reconnaissance du football féminin cette année en France, et en même temps, ça ne fait que depuis 2007 que les meilleures joueuses ont des contrats professionnels.Exactement. Ça a été une vraie volonté. On voulait faire ressentir cela, et plutôt que de comparer sans cesse, c’est davantage une invitation. Venez voir, venez expérimenter. Vivez-le. Et puis, on est tellement noyés d’images de foot au quotidien que l’on voulait casser cela aussi. On voulait filmer le football autrement.Oui, et on peut transposer cela à la place de la femme aujourd’hui dans la société. Des femmes nous ont ouvert des portes, ont bataillé, et actuellement, on est dans une période charnière. Dans le football, il y a celles qui n’ont pas connu les vestiaires, les contrats, les deux jeux de maillots ou même tout simplement ces « modèles » comme le dit très bien Eugénie Le Sommer. C’est très émouvant de voir ce qu’il se passe avec la nouvelle génération. De voir que lorsqu’on donne des moyens, ça marche.Oui, pour ces femmes et jeunes filles qui ont moins peur qu’avant de dire qu’elles font du foot. Les femmes ne demandent pas, donc il n’y a pas de club qui se crée. Mais quand il se crée, il est complet ! J’ai appris pendant la Coupe du monde que lorsqu’un club obtenait une licence pour ouvrir une section féminine, c’était tout de suite complet. Il y a quelque chose qui a changé grâce au Mondial en France, et l’idée du film, de montrer ces joueuses, c’est aussi de montrer ces modèles.Il faut tout faire pour mettre ces joueuses en lumière. À l’image du message qu’avait Ada sur ses chaussures, il faut qu’elles « croient en elles » . Forcément, j’avais envie d’être marraine sur cet événement.Je jouais beaucoup à l'époque collège-lycée. Ce n’était pas des clubs, mais je me souviens qu’on allait jouer le dimanche. Et ce n’est d’ailleurs que plus tard que je me suis rendue compte qu’à ce moment-là, je ne regardais que du football masculin. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu’Eugénie Le Sommer raconte sur le fait de ne pas avoir de modèles féminins. Mais du coup, comme au cinéma, tu te projettes quand même dans le rôle du personnage principal. Quand je regardais du foot, j’étais Platini. Éric Cantona, c’était mon Dieu. C’est pour cela que c’est important que des femmes occupent les rôles principaux dans le foot, comme dans les films. Après le lycée, j’ai continué à jouer et c’est là que j’ai réalisé. On avait monté une équipe à Canal+, j’étais allée jouer avec eux et au final, j’ai terminé au goal. Je me prenais tacle sur tacle, j’avais des bleus et pour une actrice, c’est difficile après pour passer des castingsQuand je jouais au lycée, je jouais à l’arrière, capitaine de défense. J’étais un peu la Wendie Renard de l’équipe. J’avais cette âme de celle qui fédère, qui parle beaucoup sur le terrain. Insupportable.Certainement familiale car mon père regardait le foot et je me souviens de la grande équipe de Saint-Étienne. J’ai eu la chance d’être en âge de suivre Éric Cantona,, le football italien et anglais... La rencontre Cantona/Ken Loach pour, c’était sublime. Mais malgré tout cela, je n’ai jamais défendu une équipe en particulier.Il n’y en avait plus beaucoup dernièrement, donc c’était un peu pénible. Il y a un petit manque. J’avais surtout tellement peur, à cause de la période de coronavirus, que cela casse l’élan que l’on avait pu observer pendant la Coupe du monde en France.On regarde tout le temps des matches ensembles. J’ai quelques regrets : c’est de ne pas l’avoir pas accompagné sur certains matches car je n’avais pas voulu être du côté « officiel » durant son mandat. Au début, il n’était pas si sensible au football féminin, mais j’ai réussi à lui faire découvrir. Au point qu’il me dise : «Mais c’est ça le football, non ? Je dois avouer que je suis plus démonstrative que lui. Je peux « exploser » , je me lève, je vibre... J’ai un petit côté Salma Hayek