Julián Álvarez, appelé à régner

« Il me fait un peu penser à Batistuta pour sa faculté à chercher les espaces. Je pense qu’il va être le futur 9 de la sélection ! »

Il impressionne le Real Madrid à 11 ans

« Pour Julián, cette expérience au Real Madrid lui a fait prendre conscience très jeune du chemin à parcourir pour être footballeur professionnel. Il a surtout réalisé que c’était une carrière possible pour lui. »

Sparring de Messi en 2018

« Il n’y a pas beaucoup de 9 comme ça. En plus, c’est un garçon qui ne se met jamais la pression sur le terrain. Il entre sur la pelouse et joue comme si de rien n’était. »

Pep-compatible ?

« Son adaptation prendra sûrement un peu de temps. Mais Pep est très intelligent pour gérer ça et Julián est loin d’être bête. (...) Quand on était ensemble en sélection, il aimait poser des questions, il est vif, il a cette malice que beaucoup de joueurs n’ont pas. »

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

Propos recueillis par GQC sauf mentions.









C’est une petite musique qui s’entendait depuis quelques jours en Argentine. Julián Álvarez était resté anormalement muet lors de la défaite de River Plate sur le terrain d’Unión Santa Fe (1-0), le 12 février dernier lors de la première journée du tournoi local. Avait-il du mal à digérer son transfert à Manchester City officialisé trois semaines auparavant ? Fallait-il s’inquiéter ? Réponse sur la pelouse de l’Estadio Monumental quatre jours plus tard. Face à Patronato, le joueur de 22 ans montre toute sa panoplie d’attaquant : opportunisme, profondeur, vitesse, frappe en première intention et même un but de la tête malgré son modeste mètre soixante-douze. Le numéro 9 claque un triplé et embrase des tribunes qui célèbrent avec lui ses réalisations façon Spiderman tissant sa toile.Appelez-le, l’araignée, un surnom donné par son grand frère qui pensait que son cadet avait plus de deux jambes tant il contrôlait bien le ballon quand il était gamin., assure Rodrigo, 45 ans, un fanatique de River qui vient d’acheter à son fils un maillot floqué Álvarez, le plus vendu de la boutique du Monumental.Si les supporterss’enflamment autant, c’est parce qu’ils lisent aussi les chiffres. Lors de ses 66 titularisations sous le maillot à la bande rouge, l’attaquant a été impliqué sur 62 buts. La saison passée, celle où il a définitivement crevé l’écran, ses 24 réalisations et 15 passes décisives en 46 matchs ont largement aidé River à décrocher le titre national et la Supercoupe. Ces performances ont permis à Juli de connaître ses six premières sélections avec l’. Remplaçant, Álvarez faisait partie de l’effectif sacré à la Copa América au Brésil. Lionel Scaloni dit compter sur ce garçon qui vient d’être désignépar un panel de journalistes sud-américains réunis par le quotidien uruguayenConvoité par plusieurs grosses cylindrées, un temps proposé à l’OGC Nice selon son agent, c’est finalement Manchester City qui a réussi à attirer le nouveau joyau argentin . Leset leur impressionnant réseau de scouts suivaient l’Araignée depuis plusieurs années. Le 30 janvier dernier, le club mancunien a donc officialisé la signature de Julián Álvarez jusqu’en 2027. Le montant de la transaction avoisinerait les 25 millions d’euros. Depuis le départ de Lautaro Martínez du Racing à l’Inter Milan en 2018, l’Argentine n’était plus habituée à voir l’un de ses prodiges rejoindre l’un des grands clubs européens en vol direct depuis ses terres. L’attaquant, prêté dans la foulée à River Plate, est attendu en juillet par Pep Guardiola. Décembre au plus tard. Interrogé en Angleterre après le triplé de sa nouvelle recrue au Monumental, le Catalan, très enthousiaste, expliquait voir en Álvarez. Pour l’heure, l’ancien coach du Barça compte surtout sur Marcelo Gallardo, l’entraîneur des- pour qui il a beaucoup d’admiration – pour peaufiner sa pépite., expliquait leaprès le festival de son buteur face à Patronato.Julián Álvarez n’est pas une apparition soudaine dans le football argentin. Son nom circule depuis plus de dix ans entre formateurs avisés. Piero Foglia était chargé de détecter de jeunes talents dans sa province de Córdoba au début des années 2010. À l’époque, l’AFA de Julio Grondona et Carlos Bilardo, revenu aux affaires pour s’occuper des sélections, compte sur cet ancien joueur, au talent modeste, mais grand connaisseur de la région, pour trouver une pépite dans une zone qui a vu naître Kempes, Ardiles, Aimar, Pastore ou Dybala. Un jour, alors qu’il se balade dans le centre de la capitale provinciale, Foglia croise un pote arbitre par hasard. Ce dernier lui recommande un gamin de 10 ans qui l’a récemment impressionné lors d’un tournoi. Il s’appelle Julián Álvarez. Il est attaquant de l’Atlético Calchín, un club qui arbore les mêmes couleurs que River Plate dans une petite commune de 3000 habitants située à une centaine de kilomètres à l’est de Córdoba.Faisant confiance à son ami, le recruteur se met en contact avec les parents du joueur : Mariana, la mère, professeure des écoles, et Gustavo, le père, camionneur chargé de transporter les récoltes de graines qui font principalement vivre son village. Ils acceptent d’amener leur fils faire un test au Deportivo Atalaya, le cluboù Piero Foglia a mis en place une structure pour former ses trouvailles.La petite araignée sent qu’elle n’est pas encore prête à quitter le cocon familial. Ses parents l’écoutent. Il fera des aller-retours depuis Calchín plutôt que de s'installer à Córdoba.Un an plus tard, l’AFA demande à Foglia d’accompagner Ramón Martínez, responsable de la formation au Real Madrid, en visite en Argentine. Le chargé de la Maison-Blanche en profite pour lui passer un message :Piero pense tout de suite à Julián. Avant d’en parler sérieusement, il emmène son protégé à Boca Juniors et River Plate pour tester son niveau auprès des meilleurs. Résultat ? Le gamin de Calchín casse la baraque dans les deux plus grandes institutions du pays. Coup de fil au Real. Avec son formateur et son père, Álvarez, 11 ans, est invité par l’institutionen Espagne. À Madrid, il découvre le stade Santiago-Bernabéu, les installations ultramodernes de Valdebebas et pose en photo avec Di María, Ramos, Cristiano et la famille Higuaín qui les aide durant leur périple. Julián est surtout invité à disputer un tournoi de jeunes organisé à Peralada près de la frontière franco-espagnole., se rappelle Foglia.L’environnement madrilène n’a pas fait perdre la tête au jeune Argentin. Trop attaché à ses racines, Álvarez sait ce qu’il veut et quand il le souhaite, quitte à prendre le risque de laisser passer des opportunités. L’Araignée attend ses 15 ans pour répondre favorablement à un nouvel appel de River Plate, le club de cœur de la famille., explique son formateur.Au club de Nuñez, malgré la forte concurrence, l’adolescent de Calchín s’impose rapidement grâce à ses qualités techniques au-dessus de la moyenne. Un peu plus d’un an après son arrivée, l’équipe réserve fait déjà appel à ses services. Luigi Villalba, son entraîneur à ce moment-là, se souvient avoir été très vite impressionné :Une personnalité qui lui permettra, à 18 ans, d’être sparring de Messi –selon lui - au sein d'une sélection de U20 argentins devant accompagner au Mondial russe pour offrir des oppositions à l'équipe A ou de jouer sans fausse note lors de la prolongation de l’invraisemblable finale de Copa Libertadores 2018 disputée à Madrid et remportée par River Plate contre son grand rival Boca Juniors (3-1).Conscient du talent qu’il a entre ses mains, le coach Marcelo Gallardo prend le temps de façonner sa pépite. Plus réservé en dehors des terrains, Julián, avec sa gueule et son attitude de premier de la classe, attend son heure sans broncher. Lelui donne peu à peu du temps de jeu. Jusqu’à la bascule l’année dernière. Alors que des titulaires quittent le club ou se blessent, le Córdobes saisit sa chance et crève l’écran. Le championnat argentin est déjà devenu trop petit pour lui., pense Villalba, son ancien coach avec la réserve de River.Aujourd’hui en charge de l’académie de l’Inter Milan à Córdoba, le formateur Piero Foglia est lui aussi très confiant pour l’avenir de son poulain :Une partie de la presse argentine l’imagine déjà en Angleterre comme le successeur de Sergio Agüero, meilleur buteur de l’histoire de Manchester City contraint de mettre un terme à sa carrière en raison de problèmes de santé. La semaine dernière, au milieu d’un stream où l’on a surtout retenu, les’est aussi pris pour un commentateur beuglant en direct l’un des buts de l’Araignée face à Patronato. Depuis son siège de gamer, il a ensuite analysé plus sérieusement les chances de son jeune compatriote chez lesLes membres de l’semblent prendre soin du nouveau prodige que beaucoup au pays veulent déjà présenter comme l’un des leaders de l’après-Messi. Invité cette semaine sur ESPN, Papu Gómez, l’un des cadres du vestiaire de la sélection, a tenu à mettre un petit stop à l’enflammade nationale :Jusqu’au prochain débat pour savoir s’il sera le nouveau Maradona.