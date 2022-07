Koundé, le chaînon manquant du Barça

En claquant 50 millions d'euros sur Jules Koundé, le FC Barcelone vient de mettre fin à des années de tâtonnements en défense centrale et s'offre un joueur totalement compatible au jeu prôné par Xavi. Bourré d'expérience à seulement 23 ans, il aura la charge de former aux côtés de Ronald Araújo une charnière de rêve. Celle qui sera synonyme du retour au plus haut niveau de l'institution catalane.

Enfin une assurance tout risque en défense

887 - Jules Koundé a effectué 887 passes vers l'avant en Liga cette saison, plus que tout autre joueur de champ. Surprise. @equipedefrance #listedes26 pic.twitter.com/WCrGiKQ577 — OptaJean (@OptaJean) May 18, 2021

Araujo et Koundé, la charnière tant attendue

Araujo vs Kounde Stats @visuBarca Having them both is such a huge win. pic.twitter.com/2Z7fGjdcYw — Barça Spaces (@BarcaSpaces) July 23, 2022

Envoyer 100 patates sur Raphinha et Lewandowski, c’est bien. En mettre 50 sur un joueur qui manque depuis plusieurs saisons à ce poste, c’est mieux. L’arrivée de Jules Koundé viendra certainement combler les doutes des supporters catalans, trop habitués à frissonner dès qu’un adversaire s’en va en contre. Ces dernières années, le FC Barcelone a recruté Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Jérémy Mathieu pour ce poste de central vacant, aux côtés de Piqué. Des échecs cuisants, même s'il y a eu des courts moments de gloire. Lesont aussi recruté Yerry Mina, Jeison Murillo et Thomas Vermaelen, qui n'ont pas vraiment laissé de traces au sein du club. L’arrivée de Jules Koundé met donc fin à une ère d’égarement, où le recrutement des centraux ne correspondait pas vraiment à l’identité que l’on se fait du défenseur type barcelonais. Son transfert permet de renouer avec une arrière-garde à l’aise avec le ballon, maîtrisant l’art de l’anticipation par le placement et une vision du jeu certaine. Un ensemble de qualité que seul Gérard Piqué détenait dernièrement, mais qui se voit progressivement poussé par la sortie par ses nombreuses blessures, ses relances parfois hasardeuses et surtout une perte de vitesse criante dans les duels.Balle au pied, Jules Koundé est ambitieux et même déstabilisant. À Séville, il avait pris l’habitude du fameux « dépassement de fonction » , c’est-à-dire de se saisir du ballon pour se projeter entre les lignes adverses et débloquer la situation. Une pratique si courante chez le jeune de 23 ans que certains observateurs se posaient même la question de savoir s’il n’avait pas réinventé le poste de défenseur. À l’image du but exceptionnel qu’il marque en solitaire contre le FC Barcelone en demi-finale de Coupe du Roi 2020-21, où il remonte tout le terrain avec comme seul point d’appui une remise de Suso dans sa course, avant de dribbler trois joueurs et de punir Marc-André Ter Stegen et toute sa défense totalement à la rue. Dont Jordi Alba, Oscar Mingueza et Samuel Umtiti. Comme un symbole, c’est du numéro du Français que devrait hériter Jules Koundé à son arrivée au Camp Nou, le 23, alors que l’ancien Lyonnais prendra vraisemblablement la porte. En espérant que l’histoire de l’ex-Bordelais à Barcelone soit plus concluante.Mais si Xavi a fait des pieds et des mains pour le piquer à Chelsea, allant même jusqu’à êtreavec lui selon certains journalistes, c’est parce qu’à seulement 23 ans, Jules Koundé semble déjà être le défenseur parfait pour le Barça. Pour le présent et le futur. Au rayon des qualités qui ont fini de convaincre l’entraîneur catalan qu’il était indispensable à son projet de jeu : une grosse qualité sous pressing, avec 90% de passes réussies en étant pressé ; une vitesse certaine, ayant déjà été flashé à plus de 32 km/h ; une progression constante sur les longs ballons ; des prises d’initiative qui, dans 40% des cas, font avancer le jeu vers l’avant ; une capacité de dribbles hors du commun, qui le classe comme meilleur défenseur central en la matière dans le top 5 européen lors des trois dernières saisons ; et une « petite » taille (1,78 mètres) qui n’est pas un problème puisque seuls deux centraux ont remporté plus de duels aériens que lui depuis ses débuts en Liga. Le tout en étant irréprochable : après 95 matchs en championnat espagnol, Koundé n’a jamais commis d'erreur menant à un but adverse. Quand Lenglet en avait par exemple commis huit lors de la seule saison 2020-21.Avec son recrutement, le FC Barcelone s’assure donc une certaine sécurité, même si quelques problèmes de dos et un transfert avorté à l’hiver avaient pesé sur la fin de saison de l’international français. Mais Xavi a un rêve : aligner le tout aussi jeune Ronald Araújo à ses côtés., avait d’ailleurs commenté Monchi, le directeur sportif de Séville au moment de démentir la rumeur le menant au Barça. Moins d’un mois plus tard, cette association des deux joueurs de 23 ans est devenue une réalité.L’Uruguayen serait lui chargé d’apporter la caution physique à cette paire, quand bien même il a impressionné dans un rôle de latéral droit lors du Clásico « amical » . À Barcelone, l’ancien de Boston River serait un peu son Diego Carlos, avec qui Koundé formait à Séville l’une des meilleures charnières de Liga. Et même si les deux joueurs seront chargés de former une défense moderne, les plus nostalgiques voient en eux une autre paire qui a écrit l’histoire du club : Carles Puyol et Rafa Márquez. Avec le Français dans le rôle du Mexicain et l’Uruguayen dans celui de l’Espagnol. En attendant d’écrire la sienne, Koundé a déjà fait un premier pas dans le cœur des Barcelonais cet été, en effaçant Chelsea des négociations et en renonçant à une offre salariale plus importante afin de devenir. Il ne reste maintenant plus qu'à rafler quelques titres, comme une ou deux Ligues des champions et des Liga, pour s'y faire une place définitive.